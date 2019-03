Danmark har fået 11 nye øer på tre år

Særligt fuglene kan glæde sig over, at der er kommet 11 nye øer til syne i de danske farvande siden 2015.

Blandt andet nord for Møn er der kommet bedre yngleforhold for fuglene, der inden for de seneste tre år har fået seks nye øer at boltre sig på.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

De sidste fem øer er noget mindre i størrelse og ligger i Nissum Fjord i Vestjylland. Øerne består hovedsageligt af sand og har tilsammen et areal på 63 hektar.

Dog er øerne i Nissum Fjord så små, at de kun bidrager med 0,6 hektar til det samlede areal.

Den største ligger ved øen Sækkesand nord for Møn og er på 36 hektar.