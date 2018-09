Danmark er dårligere end nordiske naboer til at få unge i job

Når det gælder om at få danske unge med en videregående uddannelse i job, ligger Danmark i den dårlige ende.

Det viser publikationen Education at a Glance, der lister 33 lande fra den internationale økonomiske organisation OECD, oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ifølge listen var 83 procent af de danske 25-34-årige med en videregående uddannelse i job i 2017. Det placerer Danmark på en 23.-plads, og dermed er Danmark røget tre pladser ned af listen siden året før.

Både i Norge og Sverige er andelen af unge med en videregående uddannelse i job højere. Her er tallene henholdsvis 88 og 87 procent, hvilket rangerer dem på en 7. og en 13.-plads ud af de 33 lande.

Gennemsnittet for de 33 OECD-lande er 84 procent.

Uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) fortæller i en pressemeddelelse, at Danmark kan blive bedre til at få unge nyuddannede i job.

- Vi ved, at det er nemmere at finde et godt job, hvis du allerede i løbet af din uddannelse har fået en tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Derfor er jeg optaget af, at uddannelserne også har fokus på at uddanne til job, og at vi får skabt et mere fleksibelt uddannelsessystem, hvor det netop bliver lettere at træde ud på arbejdsmarkedet under uddannelsen og vende tilbage til studiet senere, siger Tommy Ahlers.

I erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) peger Mette Fjord Sørensen, chef for forskning og videregående uddannelse, på, at der er en udfordring i Danmark med at få unge hurtigt fra uddannelse til job.

- Der er et lidt langt tilløb, fra de nyuddannede får kandidatbeviset i hånden, til de rammer arbejdsmarkedet. Det kan være svært at sige, hvad årsagerne er, men noget kan handle om, at man endnu ikke har fået etableret et tilstrækkeligt netværk, siger hun til Ritzau.

Hun mener, at den nye erhvervskandidatordning, der giver studerende mulighed for at tage en kandidatuddannelse på deltid og dermed have job ved siden af, vil være med til at få de unge hurtigere i job.

Samtidig understreger DI-chefen, at der inden for flere fag er stærkt brug for de nyuddannede.

- Vi skriger virkelig på it-specialister og ingeniører. Og alligevel er der et længere tilløb til, at de kommer ud på arbejdsmarkedet, siger hun.