Dårlig mave eller dårlig stil? Voksen'pølle' i bassinet lukkede havnebad

AARHUS: Århus Stiftstidende kunne tidligere mandag fortælle, at Aarhus Kommune fraråder badning ved to af byens mest populære badestrande. Årsagen er, at et brud på en kloakledning i Højbjerg betyder, at der muligvis er løbet spildevand ud i Aarhus Bugt.

Vi kunne ved samme lejlighed fortælle, at også byens nye havnebad har fået et rødt flag, som betyder "dårlig vandkvalitet". Avisen har siden hen fundet ud, at årsagen til den dårlige vandkvalitet i havnebadet enten skyldes dårlig mave eller dårlig stil. Formentlig det sidste.

- Der er ganske enkelt tale om, at nogle unge mænd, har været nede i nat for at lave en "pølle" i børnebadet, fortæller hydrogeolog i Aarhus Kommunes afdeling for Teknik og Miljø, Nikolaj Kruse Christensen.

Uheldet eller udåden blev opdaget mandag morgen, hvorefter badet lukkede.

Størrelsen på afføringen i bassinet tyder på, at den er kommet fra en voksen. Derfor går Nikolaj Kruse Christensen ud fra, at det ikke er et uheld, men en bevist handling.