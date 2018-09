Det virkede som en god plan. Spille ud med en udlændingestramning så kontroversiel, at selv Socialdemokratiet ikke kunne følge med. Splitte den ellers så sammentømrede alliance mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl. Men Venstre overså én ting. Sine egne borgmestre.

I Danmark giver vi hånd.

Når vi siger goddag. Når vi har indgået en handel. Når vi bliver gift. Og de fleste vil nok også mene, at et håndtryk er en passende gestus at give, når man har fået et dansk statsborgerskab. Så langt så godt.

Spørgsmålet er, om politikerne skal lovgive om det.

Det mener regeringen anført af Inger Støjberg. Hun vil pålægge kommunerne at gennemføre en ceremoni, hvor nye statsborgere skal give hånd til en repræsentant fra kommunen. Det kunne f.eks. være borgmesteren. Ellers er der ikke noget statsborgerskab.

De politiske reaktioner på forslaget var lige så forventelige, som var de trukket i en automat. Venstrefløjen og Det Radikale Venstre råbte op om frihedsrettigheder, og Dansk Folkeparti klappede i deres små hænder. Men overraskende var det, at Socialdemokratiet sad stille og ikke sagde noget. De havde helt tydeligvis svært ved at finde ud af, hvilket ben de skulle stå på.

Selvtilfredsheden i Venstre var da også stor. Endelig så det ud til, at man kunne hægte Socialdemokratiet af på udlændingeområdet. Men glæden varede kort. Som perler på en snor trådte tunge venstreborgmestre frem og sagde fra.

- Jeg synes faktisk, at det er så latterligt, at jeg ikke gider at bruge min tid på det, sagde Hernings borgmester, Lars Krarup, til Danmarks Radio, og borgmester i Kalundborg og næstformand i Kommunernes Landsforening Martin Damm lagde på sin facebookprofil et billede af en pose flæskesvær op og skrev:

- Overvejer om jeg skal hamstre lidt, når Folketinget forventelige næste skridt vel bliver, at flæskesvær skal gøres til obligatorisk snack ved kommunale vielser. Vi behøver ikke detailstyre ud i ekstremerne.

Kommunalpolitikere er en særlig art af politikere. Opgaverne i kommunerne er håndgribelige. Er der huller i vejene, skal de lappes. Mangler der en daginstitution, skal der bygges en ny.

Værdipolitik fylder ikke meget. Snarere tværtimod har mange borgmestre en foragt over for landspolitik. De mener, politikerne på Christiansborg opfinder problemer, der ikke findes i virkeligheden og i det hele taget bruger for meget tid på at bekrige hinanden i stedet for at finde løsninger på landets problemer. Det var derfor også en grundlæggende fejl af Inger Støjberg at tro, at hun kunne få borgmestrene til at agere frontkrigere i sin værdikamp.

Og Inger Støjbergs fejl blev statsministerens problem. Det måtte Lars Løkke Rasmussen sande, da han tirsdag mødte pressen til præsentationen af den første del af regeringens sammenhængsreform.

Med overraskende meget uld i mund forsøgte han at tale sig ud af konflikten med egne borgmestre. Nu var det måske alligevel slet ikke sikkert, at det var kommunerne, der skulle stå for ceremonien. Håndtrykket kunne i stedet gives til en repræsentant fra staten. Det hele virkede en smule komisk, da temaet for pressemødet var afbureaukratisering af den offentlige sektor.

Socialdemokratiet har efter en tænkepause meldt ud, at partiet er imod forslaget. Man forbeholder sig dog retten til at skrifte mening. Sådan kan man forsøge at dække flere positioner af en gang. Blå blok er derfor alene om at stemme forslaget igennem.

Det bliver spændende at se, om det lader sig gøre. Blokken har kun et mandats flertal, og alle i Venstres gruppe skal derfor stemme for. Men allerede nu har flere medlemmer været ude og kritisere forslaget.

Ingen har direkte sagt, at de vil stemme imod. Gør de det, falder forslaget. Umiddelbart skulle man tro, at det vil disciplinere venstrefolkene, men det modsatte kan også blive tilfældet. Det enkelte medlem kan ikke dække sig ind under, at deres stemme ikke gør den store forskel. De sidder hver især med magten til enten at stemme forslaget igennem eller slå det ihjel.

Lige meget hvordan det ender, står det klart, at godt nok kan Venstre stadig overgå Socialdemokratiet på udlændingeområdet, men ikke uden omkostninger på de indre linjer.