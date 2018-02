DTU stopper anonym plakatkampagne mod sexisme

Kun en time efter at 150 plakater med anonyme eksempler på alt fra verbal sexchikane til direkte fysiske overgreb på studerende blev hængt op overalt på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, i Lyngby, fik ledelsen pillet dem ned igen. Det skriver Ingeniøren.

Plakaterne blev fjernet, fordi de ikke lever op til et formelt krav om, at man ikke må sætte anonyme plakater op.

På alle plakaterne var hashtagget #ogsåpåDTU påskrevet - en reference til den globale MeToo-kampagne.

Personerne bag plakaterne kommer fra forskellige institutter på DTU. Blandt eksempler på plakaterne er:

- Til mundtlig eksamen i 414 kunne jeg ikke finde ud af at køre tavlerne rigtigt ned. Da min underviser tilbød at hjælpe afbrød den mandlige censor: "Nej, lad hende bare stå og strække sig efter dem. Hun bliver så slank og flot at se på".

Hensigten med plakaterne er ifølge et medlem af gruppen, som Ingeniøren har talt med, at vise, at sexchikane findes DTU.

Samtidig er plakaterne en reaktion på en artikel i dagbladet Information i sidste uge, hvor DTU's rektor, Anders Bjarklev, blev citeret for, at ikke "særligt mange studerende har haft oplevelser med sexchikane i deres studiemiljø".

Rektor Anders Bjarklev ærgrer sig i dag over artiklen i Information:

- Først og fremmest er det ikke retvisende, hvad jeg blev citeret for. Jeg har ikke sagt, at vi ikke har sexchikane, men at jeg ikke har kendskab til, at det havde et større omfang, siger han til Ingeniøren.

I forlængelsen af plakatsagen peger han på, at der allerede er mulighed for at få hjælp på DTU, hvis man som studerende eller ansat har været udsat for grænseoverskridende eller krænkende adfærd:

- Så sent som i går har jeg taget skridt til at gøre det soleklart på DTU's intranet, DTU Inside, hvordan man kan komme i kontakt med medarbejdere, der kan hjælpe anonymt, siger Anders Bjarklev.

Ifølge #ogsåpåDTU er ledelsen flere gange blevet gjort opmærksom på, at kvindelige studerende og ansatte har oplevet problemer med sexisme, men uden der er sket noget.

Den udlægning har rektor svært ved at genkende:

- Jeg kan sige med fuldstændig sikkerhed, at enhver konkret sag, der er kommet til mit kendskab, er blevet undersøgt til bunds, og hvis det har været nødvendigt, er der grebet ind. siger han.

Den kvindelige studerende, Ingeniøren har talt med, forklarer, at gruppen optræder anonymt, fordi det kan føles meget grænseoverskridende at fortælle om seksuel chikane.