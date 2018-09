Dansk Folkeparti og regeringen vil gøre det nemmere for Flixbus og andre private aktører at oprette nye busruter. Det kan trække 600.000 passagerer til nye ruter på tværs af landet. - Det vil gavne de tyndt befolkede områder, siger DF's trafikordfører, Kim Christiansen.

- Det skal jo ikke være sådan, at en rutebus kører i fri konkurrence med de regionale rutebiler. Det her er en opblødning, men vi giver det ikke helt frit, siger Kim Chrstiansen.

- Fjernbussen er en populær og billig transportform, som skal have friere rammer til gavn for borgere i hele landet, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) og suppleres af Dansk Folkepartis trafikordfører:

Danskerne har taget Flixbus og andre private busruter til sig. Og snart kan endnu flere køre med de såkaldte fjernbusser. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at ændre på reglerne, så det bliver nemmere at oprette nye private ruter over længere distancer. Det skulle føre til nye ruter og 600.000 nye passagerer, viser beregningerne.

DSB må oppe sig

Men en lempelse er nødvendig og vil komme provinsen til gode, mener han og transportministeren:

- De nuværende afstandskrav favoriserer kørsel til og fra København. Med nye, sænkede afstandskrav kan der etableres flere ruter og ruter over kortere afstande og dermed i flere dele af landet. Forslaget, som Dansk Folkepartis transportordfører og jeg er enige om, vil dermed betyde, at flere passagerer kan tage fjernbussen - ikke mindst i yderområderne, siger transportminister Ole Birk Olesen.

Trafikstyrelsen har lavet beregninger, som viser, at forslaget vil føre til flere billigere fjerbusruter, og at der vil være grundlag for at øge antallet af fjernbusrejser med 38 procent. Eller 600.000 passagerer årligt.

Det vil formentlig flytte passagerer fra tog til bus:

- Det kunne jo også være, det presser DSB til at oppe sig. I dag må vi bare erkende, at det er for dyrt at tage toget mellem landsdelene. Det har de her fjernbusser jo bevist ved at tage markedsandele, siger Kim Christiansen.

- Der er en gruppe af især pensionister og unge, som ikke har råd til betale 400 kroner for at komme fra Jylland til København, og der har busserne vist sig at være et billigt alternativ, og den udvikling kommer vi nok til at understøtte med den her ændring. Men til gengæld får vi en gevinst ved at få den kollektive transport lidt længere ud i landet, siger han.

Transportministeriets beregninger viser, at halvdelen af de 600.000 nye passagerer slet ikke ville rejse, hvis ikke det var for de nye ruter. Men de viser også, at resten hentes fra blandt andre DSB:

- Det vil være passagerer, som foretrækker de nye fjernbusruter frem for bilen, toget eller regionale busser. Der skønnes at være tale om et bruttoindtægtstab for DSB på cirka 23 millioner kroner. Men set i forhold til, at DSB's har billetindtægter på i omegnen af 5,5 milliarder kroner, er det meget begrænset, lyder det fra Transportministeriet.