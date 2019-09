DR's P6 Beat og P8 Jazz overlever et år

Radiokanalerne P6 Beat og P8 Jazz, der har været varslet lukket, fortsætter.

Det oplyser kulturminister Joy Mogensen (S) til Ritzau. Nyheden blev annonceret ved arrangementet Radio Days.

- Det er en god nyhed for de mange dedikerede radiolyttere, som hver uge lytter til kanalerne. Samtidig er det en stor gevinst for de danske musikmiljøer, der med de to kanaler har fået nogle gode platforme, hvor nye talenter får eksponering og bliver præsenteret for et kritisk og kræsent radiopublikum. Den fødekæde skal vi værne om.

- Med beslutningen om at sikre videreførelsen af de to radiokanaler, håber jeg, vi kan skabe ro omkring DR, frem mod at vi i foråret 2020 påbegynder forhandlingerne om den kommende medieaftale. Det arbejder ser jeg frem til, skiver kulturminister Joy Mogensen (S).

Kanalerne blev varslet lukket oven på efterårets medieforlig, hvor den tidligere regering gennemførte markante besparelser på hos DR.

- Hensigten er ikke en forringelse af formidlingen af dansk musik. Vi får i stedet formidlet musikken på nye måder, og vægten bliver lagt på kvalitet frem for kvantitet, skrev daværende kulturminister Mette Bock (LA) i efteråret 2018 i Kristeligt Dagblad.

Til DR siger DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn om kulturministerens udmelding:

- Det vigtigste for DR er fortsat, at der findes en samlet og langsigtet løsning på de udestående besparelser i DR på en kvart milliard kroner. Men jeg glæder mig over udmeldingen, og at den politiske tilgang til public service nu handler om at bygge op i stedet for det modsatte. Det er et positivt signal.

Det fremgår ikke specifikt fredag, om den ligeledes lukningstruede P7 Mix også bliver fortsat.

Sandie Westh, vært på P7 Mix, skriver dog på det sociale medie Twitter:

- Tillykke til mine kolleger på P6 Beat og P8 Jazz. Det gør mig inderligt ondt, at man ikke vil føre P7 Mix videre. Som koster fire millioner om året.

Hos SF glæder man sig over, at der er fundet penge til at fortsætte de to kanaler.

- Vi har kæmpet for, at de to kanaler skulle overleve efter den tidligere regerings besparelser på DR. Derfor er vi glade for, at ministeren lytter på os og de mange musikere.

- Begge kanaler er en vigtig del af dansk musiks fødekæde. De præsenterer lytterne for ny musik inden for smalle genrer, og de er beviset på, hvad public service også kan, skriver SF's medieordfører Jacob Mark i en kommentar.