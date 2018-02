DR-formand åbner for at spare ti procent

Mens regeringen lægger sidste hånd på sit udspil til et nyt medieforlig, kommer DR-formand Michael Christiansen nu regeringens planer om millionbesparelser i møde, skriver Politiken mandag.

Regeringen har ikke lagt sig endelig fast på, hvor meget den vil skære i DR, men flere partier peger på, at besparelser på 12,5 procent af statsradiofoniens samlede budget er et godt bud.

Og det niveau er både rimeligt og realistisk, siger Michael Christiansen.

- Det er sådan i størrelsesordenen af, hvad andre kulturinstitutioner må spare i disse år, siger Christiansen til Politiken.

- Hvis man over fire til fem år skal spare 10 til 12 procent, så er det jo, hvad Nationalmuseet og Det Kongelige Teater skal sparre.

- Det er da i orden, hvis man synes, vi skal i samme bås som andre kulturinstitutioner. Vi er jo en kulturinstitution, siger han til Politiken.

DR vil godt kunne håndtere besparelser i den størrelsesorden, vurderer bestyrelsesformanden.

- To procent om året er noget, som alle statslige institutioner i øjeblikket skal spare. Vi har været fritaget indtil nu, og hvis man synes, at det bør vi ikke være, så vil jeg være den første til at sige, det kan jeg godt have en vis forståelse for, siger Michael Christiansen.

DR-bestyrelsesformanden har tidligere advaret mod store besparelser i skarpe vendinger, skriver Politiken.