DR: Nej, vi er ikke elitært forskrækkede

Med komikeren Mick Øgendahl som vært i ny programserie om danske forfattere, har DR påkaldt sig kritik, for at give mangel på indsigt forrang forvidende medarbejdere. DR afviser: Det er et spørgsmål om identifikationsskabende formidling af stof, der er svært at håndtere i traditionelt tv-format.

DR: Med en dramatiseret fortælling om H. C. Andersen, lagde DR-tv i onsdags fra land med en ny serie om seks danske forfattere. De næste fem onsdage handler det om Tove Ditlevsen, Dan Turèll, Johannes V. Jensen, Herman Bang og Karen Blixen.

"Øgendahl og de store forfatter," hedder programserien, fordi den gennemgående fortæller er standup-komikeren Mick Øgendahl. Han er valgt, fordi han ifølge redaktionschef på DR Kultur Mette Offenberg er "en vanvittig dygtig formidler på tv." Og fordi han ikke selv læser bøger.

- Vi tror, mange seere derved kan spejle sig i ham og håber, at han kan appellere til seerne, fordi han taler samme sprog som de fleste, når det handler om litteratur - altså, han er selv sådan en, der kunne tænke sig at læse noget mere, men ikke rigtig får det gjort, ikke har tid, siger hun.

- Netop dét har allerede før første udsendelse fremkaldt kritik, bl.a i Information og Politiken. Kritikken går på, at I, fordi I er bange for at virke for elitære, formidler kultur via værter, som ikke har forudsætninger for det. Tilsvarende kritik har været rejst mod jeres kulturmagasin "Gejst." Hvad er dit svar på den kritik?

- Missionen her er at være bredere og skabe interessen hos de mange, og her ser vi Mick Øgerndahl som en dygtig formidler. Det faglige ligger i den store research bag programmerne og i de mange og tunge eksperter, vi bruger i programmerne. Vi forsøger ikke at forfladige litteraturen, men at udbrede kendskabet til den.