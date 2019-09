Mandag ender med at blive en fin dag med solskin til de fleste på nær nordjyderne. Men så går det ellers ned ad bakke.

Sådan lyder advarslen fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Henning Gisselø tidligt mandag morgen.

- Det er skyet her til morgen, men det burde klare op mange steder med solskin. Dog kommer det nok til at knibe gevaldigt i Nordjylland. Her vil det først være meget sent på dagen, at de kan få lidt solskin, siger han.

Dagtemperaturerne mandag vil ligge på mellem 15 og 20 grader.

- Lunest bliver det nok på Esbjerg-kanten, siger Henning Gisselø.

Vinden bliver let til frisk fra øst. Ved kyster med pålandsvind kan vinden blive hård.

- Tirsdag kan der godt komme lidt sol til den østlige del af landet, men ellers kommer der skyer ind fra sydvest. Der kommer også en lille smule regn, men det bliver ikke de store mængder, siger meteorologen.

Han tilføjer, at det især er den vestlige del af landet, der kan få lidt regn.

- Det bliver en lidt småkedelig dag med 15-18 grader, siger han.

Vinden bliver igen let til frisk fra sydøst.

- Onsdag bliver den kedeligste dag i ugen. Det bliver overskyet over det hele og med småregn i perioder og 14-18 grader, siger Henning Gisselø.

Torsdag bliver det til gengæld tørvejr omend med kun en lille smule solskin. Og igen vil dagtemperaturerne ligge på mellem 14 og 18 grader, mens vinden bliver let til frisk fra øst.

- Fredag bliver heller ikke så sjov. I virkeligheden bliver det måske den dårligste dag, for her kommer der regn vest fra, og det bliver mere udbredt, siger meteorologen.

Igen får vi mellem 14 og 18 grader fredag og let til frisk vind fra sydøst.

- Dagene ligner forholdsvis meget hinanden. Det er sådan lidt småkedeligt. Der er mange skyer, men til gengæld er det ikke rigtig koldt.

- 14-18 grader sidst i september er faktisk ikke så dumt. Det kunne være meget værre, siger Henning Gisselø.