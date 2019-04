DMI: - Vi får en fantastisk påskeweekend med varmt og solrigt vejr

Der bliver rig mulighed for at rykke årets påskefrokoster ud i det fri den kommende weekend.

For påsken byder på masser af sol og lune temperaturer til hele landet.

Sådan lyder prognosen fra Dan Nilsvall, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tidligt fredag morgen.

- Vi får en fantastisk påskeweekend med varmt og solrigt vejr i hele landet, siger Dan Nilsvall.

Fredag og lørdag ser særligt ud til at blive lune med mellem 15 og 20 grader. Det bliver varmest i Vestjylland, men også i den østlige del af landet kan det lokalt blive ganske lunt.

Søndag og mandag ser det ud til at temperaturerne falder en grad eller to i hele landet.

Men udsigterne til sol ser fortsat gode ud frem til mandag, så der bliver rig mulighed for en gåtur i solen, lyder det fra meteorologen.

- Generelt er det bare med at komme ud og nyde det gode vejr i fridagene. For det ser simpelthen ud til, at der er sol hele påsken i hele landet, siger Dan Nilsvall.

På vindfronten bliver der ikke noget særligt at skrive hjem om. For alle påskedagene ser der ud til at blive svag til jævn vind fra østlige eller skiftende retninger.

Til gengæld skal man være opmærksom på, at der særligt natten til lørdag og natten til lørdag kan blive køligt. Temperaturerne ser ud til at lande mellem frysepunktet og fem graders varme.

- Der er risiko for nattefrost, men det ser ud til at blive meget lokalt, siger Dan Nilsvall.

Natten til søndag ser nattemperaturerne derimod ikke ud til at falde så drastisk.