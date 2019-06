DMI: Regn og torden fortsætter de kommende dage

Trods to dage med kraftige regnbyger og torden flere steder i landet, ser det våde vejr ud til at fortsætte, lyder det fra DMI.

- Der kommer bygevejr og torden de kommende dage. Hvor tordenbygerne rammer, er ikke til at sige, men regnen bliver til hele landet.

- Hvis man ikke vil have, at det skal regne, bliver søndag den bedste dag. Her ser det ud til, at det vil holde tørt måske med undtagelse af Bornholm, siger Jesper Eriksen, vagthavende meteorolog ved DMI, torsdag morgen.

I onsdagsdøgnet registrerede DMI i alt lige under 1800 lynnedslag over land og mindst to skybrud på den københavnske vestegn.

Muligvis har der også været et skybrud på Fyn, fortæller Jesper Eriksen.

- Tordenvejr lever af varme og fugtighed, og Danmark ligger lige på grænsen mellem kold og varm luft, og derfor får vi mange lynnedslag.

- Det afhænger af, hvordan høj- og lavtryk positionerer sig omkring Danmark. Sidste år på denne tid havde vi for eksempel tørke, fordi et højtryk havde låst sig fast over Danmark.