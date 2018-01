DI: Lastbil-ulykke kostede 12-15 mio. kr. - fjern nu lastbiler med en bulldozer

Det er dyrt for hele samfundet, når en motorvej bliver lukket i syv timer, som det skete i tirsdags. Derfor foreslår DI at have bulldozere og kraner holdende, der hurtigt kan rydde motorvejen.

- Vi har kigget på, hvilke konsekvenser, det har for virksomhederne, at chaufførerne eksempelvis opbruger deres køretid, mens de sidder i kø, eller at varer ikke når frem som aftalt, siger Michael Svane.

Det gik nemlig ikke kun ud over 24 ton mandariner, at en lastbil tirsdag morgen forulykkede på E45 ved Hedensted. Dansk Industri har regnet på, hvad det har betydet af tab for virksomheder, transportfirmaer og privatpersoner, at motorvejen på den måde var spærret i syv timer. Regnestykket løber op i 12-15 mio. kr.

I andre lande går man mere raskt til værks og afventer ikke spørgsmålet om erstatningsansvar eller forsikring. Vi synes, det er vigtigt at få sat kroner og øre på omkostningerne og vil gerne have mere effektiv indsats.

Brug en bulldozer

- Er der personer involveret i en ulykke, skal man selvfølgelig bruge den tid, der skal til. Men når det handler om at rydde op efter en ulykke, så synes vi ikke, at en last af mandariner berettiger, at man skal vente syv timer på at få genåbnet vejen, siger Michael Svane.

DI foreslår derfor, at man skal have bulldozere eller kraner stående centrale steder langs motorvejen, som man kan tilkalde for hurtigt at få fjernet et køretøj. Det er et system, man kender fra andre lande, hvor man først, efter der er ryddet op, tager stilling til erstatningsansvar og forsikring.

I sagen fra Hedensted tog oprydningen lang tid, fordi man skulle vente på en kran, der kunne løfte lastbilen ind i nødsporet.

- En udvidelse af E45 til tre spor vil selvfølgelig også være en hjælp, fordi man så vil kunne afvikle noget af trafikken, påpeger Michael Svane.

DI mener, at vejmyndigheder, politi og beredskab skal sætte sig sammen og få gjort noget ved problemet, som DI allerede påpegede for to år siden.

Folkebladet har forsøgt at få en kommentar fra Søren Frederiksen fra Sydøstjyllands Politi, der er leder af operationscentret. Det har ikke været muligt, men til Jyllands-Posten udtaler Søren Frederiksen, at man skulle have fat i en specialkran for at løfte lastbilen væk.

Kranen havde køretid, og derefter skulle der fjernes vragrester og tjekkes for oliespild, inden motorvejen kunne åbnes igen.