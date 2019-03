DI: 3F'ere bliver ikke ramt af udenlandsk import

Undergraver det ikke danske lønninger og overenskomster, at en arbejdsgiver ifølge regeringens forslag kan trække feriepenge, pension og udgifter fra beløbsgrænsen på 350.000 kroner?

- 3F misforstår forslaget. Vi har nøje undersøgt, hvad forskellige faggrupper tjener. Overarbejdsbetaling er for mange 3F'ere næsten en fast del af lønnen, men i forslaget ligger denne ud over de 350.000 kroner, for det er indkomst, man ikke kan regne med. Arbejdsgiveren skal også betale feriepenge det første år, men de kommer først til udbetaling i år to og tæller derfor ikke med. Mange 3F'ere tjener mere end 350.000 kroner, men man må ikke tælle de omkring 50.000 i feriepenge med, hvis de tjener 400.000. 3F'ere tænker derfor, at de kommer i konkurrence med udlændinge, men det er bare ikke rigtigt, fordi en stor del ikke må tælles med, argumenterer Steen Nielsen.

3F vurderer, at nogle arbejdsgivere vil udnytte jobordningen og trække udenlandske medarbejdere for store beløb i lønnen for kost og logi - hvad mener DI om det?

- I min verden er organiserede virksomheder forpligtede til at betale en rimelig løn, og vi taler om virksomheder, som mangler medarbejdere. Derfor er udgangspunktet ikke, at man vil snyde nogen til Danmark på falske forudsætninger. Man har brug for medarbejdere til at løse opgaver. Det er at male et skræmmebillede op, siger Steen Nielsen.

Ifølge 3F søger 10.000 unge praktikplads uden held, og forbundet har 10.000 ledige. Hvorfor tager arbejdsgiverne ikke nogen af dem, inden de søger folk i EU og udenfor?

- Det gør virksomhederne også. Vi har fået 50.000 i job de senere år, og de 10.000 ledige er et øjebliksbillede - de er kun ledige i kort tid, og mange af dem er i job i næste uge.

Ifølge 3F har fagforbundet besat 6000 job de senere år og kan sagtens finde ledige til arbejdsgivere, som mangler arbejdskraft, hvad siger du til det?

- Det er ikke rigtigt, når vi taler faglærte og kvalificerede medarbejdere. Her er ikke nogen ledighed. 4 ud af 10 af vores virksomheder har ikke kunnet besætte en opslået stilling det seneste år, siger Steen Nielsen.