DF's bagland: Det gule Danmark bliver lysegult næste gang

Dansk Folkepartis bagland i det gule Danmark i Syd- og Sønderjylland forventer at blive ramt af partiets solide og øjeblikkelige tilbagegang i meningsmålingerne til næste valg. Men ikke mere, end at området stadig vil være DF-hjerteland.

- Men det bliver ikke lige så markant. Vi er udfordret på den kamp, vi har ført på udlændingeområdet de sidste 25 år. Der er Nye Borgerlige og Socialdemokratiet næsten kørt forbi os, og Venstre ligger bag os og blinker. Det betyder, at medierne nærmest har for stor fokus på udlændingepolitikken, fordi der er blevet så stor konkurrence på området. Jeg vil ikke afvise, at Dansk Folkeparti faktisk skal sætte mere fokus på f.eks. nedbrydningen af Skat og retspolitikken i sådan en situation, siger han.

- Jeg er helt sikker på, at Nye Borgerliges indtog på senen og Pernille Vermunds opstilling i Sydjylland får negativ indflydelse på vores vælgertilslutning. Det vil være naivt at påstå andet, siger Kenneth Fredslund Petersen, lokalformand i Vejle, hvor han selv er opstillet i syd og Kristian Thulesen Dahl i nord.

Sådan går det ikke næste gang, hvis man spørger partiets bagland i det gule Danmark - her har man allerede indstillet sig på at blive lysegule. Det viser en rundringning, avisen Danmark har lavet blandt partiets lokalformænd i Syd- og Sønderjylland, mens partiformand Kristian Thulesen Dahl på baggrund af usædvanligt dårlige meningsmålinger, der placerer partiet nede omkring 15 procent, udkæmpede en stærkt mediedækket duel mod Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, i netop Aabenraa.

På landsplan fik Dansk Folkeparti 21,1 procent af stemmerne ved seneste valg. I Sydjyllands Storkreds fik partiet 28,4 procent og seks mandater og blev største parti i 11 af de 13 valgkredse og skabte det, der siden er blevet talt om som det gule Danmark. 1. Aabenraa-kredsen - 31,8 procent Den valgkreds i Danmark, hvor DF fik den største andel af stemmerne. Her fik partiets retsordfører og spidskandidat til det kommende europaparlamentsvalg, Peter Kofod, partiets andet mandat med 3336 personlige stemmer. Kredsen har endnu ikke fundet en ny kandidat. 2. Sønderborg-kredsen - 30,4 procent Her blev it-ordfører Jan Ryktjær Callesen valgt på partiets fjerde mandat. 3. Vejen-Billund-kredsen - 30 procent Denne gang er kredsens kandidat kommunalordfører Susanne Eilersen, der sidst stillede op i Esbjerg. I 2015 opnåede Kristina Jørgensen akkurat ikke valg. 4. Fredericia-kredsen - 29,8 procent Opstiller denne gang Dansk Folkepartis Ungdoms næstformand, Julie Gottschalk, der ved sidste valg blev 2.-suppleant. 5. Tønder-kredsen - 29,4 Stiller den nye kandidat Jan Voss Hansen op. 6. Vejle Nord - 28,8 procent Her er kandidaten formand Kristian Thulesen Dahl, der blev topscorer på landsplan med 57.371 personlige stemmer. 7. Varde - 28,5 procent Gymnasieordfører Marie Krarup blev valgt på kredsens femte mandat sidst. 8. Haderslev - 28,3 procent Her stiller den nye kandidat Torbjørn Fristed op næste gang. 9. Kolding Syd - 27,8 procent Gav DF's tredje mandat i storkredsen til handicapordfører Karina Adsbøl. 10. Esbjerg Omegn - 26,3 procent Her stiller den nye kandidat Annette Tandrup Beier Andersen op næste gang. 11. Vejle Syd - 26,2 procent Kenneth Fredslund Pedersen, lokalformand i Vejle, prøver igen. Sidst var han langt fra med 698 stemmer. 12. Esbjerg By - 26,2 procent Fik sidst valgt Susanne Eilersen, der nu stiller op i Vejen-Billund. Denne gang er Susanne Dyreborg, lokal viceborgmester, ny kandidat. 13. Kolding Nord - 23,6 procent Stiller den nye kandidat Karsten Brønnum op næste gang.

- Centraliseringen er et af de allervigtigste emner for os hernede. Jeg har også været meget skeptisk over for sundhedsreformen, men er blevet overbevist efter at have været på kursus i partiet. Men vi kan jo ikke sende alle danskerne på kursus i sundhedsreformen, siger hun.

Hun ser dog, at støtten til partiet vakler - især på baggrund af regeringens sundhedsreform, hvor DF er gået helhjertet ind i at støtte en nedlæggelse af regionerne.

- Det ville være løgn, hvis jeg ikke sagde, at vi har mistet nogle medlemmer til Nye Borgerlige. Men det har også skabt et fokus, der gør, at flere nye har meldt sig under vores faner.

Tønders nyvalgte lokalformand, Lene Baggesø Fruerboel, mener, at Nye Borgerlige og Pernille Vermund har to vidt forskellige effekter på DF i hendes lokalområde.

- Nye Borgerlige kunne ikke engang blive valgt til kommunalbestyrelsen her. En stor del af grunden til vores rigtigt gode valg sidst var, at alle var dødtrætte af Helle Thorning Schmidt, mens Løkke kæmpede med historier om sine underbukseindkøb. Der var vi det mest troværdige alternativ, og det niveau når vi ikke igen. Det tror jeg ikke på, siger Kurt Munk.

I Vejen er lokalformand Kurt Munk helt enig i, at den gule farve bliver mindre mættet i tonen ved det kommende valg. Han mærker dog intet til Nye Borgerliges indtog, men lægger vægt på, at Dansk Folkeparti ved seneste valg nærmest fik foræret stemmer fra især V og S.

Stemmerne hentes ikke i de store byer

I Kolding oplever lokalformand Gunner Nielsen, at Nye Borgerlige giver anledning til megen snak blandt medlemmerne, og mener, at det nye parti kommer til at få en negativ betydning for DF til valget.

- Selvfølgelig skal vi tro på, at vi kan få et lige så godt resultat denne gang. Vi arbejder da også på det. Men der er også sket det, at Socialdemokratiet har indset, at vælgerne vil have en stram udlændingepolitik, og det kommer også til at betyde noget for vores valg. Realistisk får vi en tilbagegang. Fremgangen sidst var også næsten større, end vi turde håbe på. Der vil være nogle, der hopper tilbage til Socialdemokratiet, og andre, der vil prøve Nye Borgerlige. Alt nyt skal jo prøves, siger han.

I Esbjerg gider lokalformand Freddy Hyldgaard slet ikke at forholde sig til hverken Nye Borgerlige eller meningsmålinger.

- Jeg har en mærkelig fornemmelse af, at det der med de meningsmålinger er noget, journalister finder på. Jeg oplever jo, at vi har fulde huse til alle arrangementer, siger han.

Fredericias formand, Jens Anders Dueholm, forventer også, at Syd- og Sønderjylland vil vedblive at være en bastion for Dansk Folkeparti, selv om han regner med, at partiet godt kan ende med et landsresultat nede omkring 15 procent.

- Selv om vi ikke kommer til at ramme helt det samme høje niveau hernede denne gang, kommer vi stadig til at stå stærkt. Det er jo her og ikke i de store byer, vi henter vores stemmer. Her tropper folk op, når Thulesen Dahl kommer forbi, siger han.