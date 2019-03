DF vs. Dansk Industri - det skal du vide

Flere flygtninge end højtuddannede fra lande uden for EU er kommet i arbejde de seneste år, og der er god brug for alel hænder på et arbejdsmarked, som kører på højoktan. Arkivfotofoto: Sophia Juliane Lydolph/Scanpix

Det danske arbejdsmarked kører på højoktan i øjeblikket - og har gjort det længe. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i bund, ledigheden er rekordlav og i februar slog arbejdsgiverne 70.000 job op uden at få kvalificerede ansøgere til dem. Næsten hver andet opslag efter en VVS-montør endte uden at blive besat.

Situationen fik Dansk Industri til at slå alarm i mandagens udgave af avisen Danmark med meldingen om, at ældre medarbejdere over 60 år sammen med udlændinge har drevet væksten i Danmark de seneste fem år. Og Danmark kommer til at mangle velfærd, hvis virksomhederne løber tør for deres brændstof - medarbejdere - lød meldingen fra DI.

1 Her kommer de nye job fra Beskæftigelsen er på fem år steget med 126.000 personer, og væksten har ifølge Dansk Industri sendt 35 milliarder kroner ekstra i skat i den danske statskasse - hvert år. Udlændinge står for 67.000 af de ekstra job, mens medarbejdere over 60 år har bidraget med 51.000. Desuden er ledigheden faldet med 49.000, så 2,75 millioner danskere var i job sidste sommer. Der er dog også et minus i regnestykket, fordi antallet af beskæftigede under 60 år i perioden fra 2013 til 2018 faldt med 42.000.

2 Flygtninge kommer i job 15.000 personer med en flygtninge- eller asylbaggrund er kommet i job i en periode, hvor forskellige jobordninger har trukket 12.000 medarbejdere fra udlandet til Danmark. Af de 12.000 er 7.000 personer kommet til Danmark på den såkaldte beløbsordning, hvor man skal tjene over 418.000 kroner om året. Det er knap det halve af antallet af flygtninge, som er kommet i job, men de bidrager til gengæld med to milliarder kroner om året. Finansministeriet har regnet sig frem til, at hver højtuddannet på ordningen bidrager med 300.000 kroner netto til det danske samfund hvert år.