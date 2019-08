DF vil have mere overvågning efter eksplosioner i København

DF mener, at samfundet kan spare mange ressourcer, hvis videoovervågning intensiveres efter eksplosioner.

Der skal være meget mere videoovervågning i de københavnske gader efter de seneste eksplosioner på først Østerbro og dernæst Nørrebro i hovedstaden.

Det mener Dansk Folkeparti.

Retsordfører Peter Skaarup siger til TV2 News, at det er hans "klare indtryk", når han taler med politifolk, at de efterspørger muligheder for mere videoovervågning.

- Hvis man har mere videoovervågning og af en bedre kvalitet, så kan man spare borgerne og samfundet for mange ressourcer, fordi man kan komme den utryghed til livs, som man ser i de københavnske gader, siger han.

Tirsdag i sidste uge var der en eksplosion ved Skattestyrelsen på Østerbro, og natten til lørdag fulgte så en eksplosion foran en lokal politistation på Nørrebro.

I sidstnævnte sag kunne politiet offentliggøre billeder af den formodede gerningsmand.

Der har i alt været ni eksplosioner i København i år.

Onsdag klokken 13 er partiernes retsordførere indkaldt til fortrolig orientering hos justitsminister Nick Hækkerup (S).

Formanden for Folketingets Retsudvalg, Preben Bang Henriksen (V), mener, at det må være op til politiet at vurdere, hvor meget overvågning der skal være.

Han mener, at det er umuligt at sætte videoovervågning op overalt.

- Det må jeg bare sige er helt urealistisk. Det skal op dér, hvor politiet mener, at det er nødvendigt, siger Preben Bang Henriksen til TV2 News.

Socialdemokratiet er ikke afvisende over for at diskutere, om der skal være mere videoovervågning.

- Det er et af de redskaber, der kan bringes til anvendelse til at få opklaret nogle af de forfærdelige angreb og forbrydelser, vi har set, siger retsordfører Jeppe Bruus (S).

Han vil dog også gerne først have konkrete forslag på bordet og høre politiets vurdering.

- Det er først og fremmest en dialog med politiet om, hvor deres vurdering er, at der er et behov.

- Det må starte dér, og når man snakker overvågning, så er det noget, rigtig mange forskellige parter har holdninger til og interesser i, siger Jeppe Bruus.