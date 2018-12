Det er politikernes ansvar, at myndighederne kan finde udlændinge, som forsvinder fra Kærshovedgård, mener DF.

Politikerne skal give myndighederne bedre muligheder for at få styr på, hvor forsvundne udlændinge fra Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast befinder sig. Det mener Dansk Folkeparti.

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi helst ser, at de her mennesker var frihedsberøvede, indtil de kunne sendes tilbage til deres hjemland.

- Men det er der ikke skyggen af flertal for på Christiansborg, desværre, siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Politiken kunne onsdag fortælle, at myndighederne ikke har et overblik over, hvor flere hundrede udlændinge, der har været på Kærshovedgård, er henne i øjeblikket.

Af 447 udlændinge, som mellem 21. marts 2016 og frem til 26. november i år har været registreret som indkvarteret på centret, og som ikke længere er det, er 328 registreret som udeblevne.

Det har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) oplyst til Folketinget.

På Kærshovedgård bor blandt andet udlændinge, der er dømt for kriminalitet.

Inger Støjberg oplyser til Politiken, at nogle af 328 udeblevne udlændinge kan være rejst hjem til deres eget land, da de ikke har pligt til at fortælle myndighederne, hvis de rejser tilbage.

De øvrige udlændinge, der måtte skjule sig i Danmark for myndighederne, skal politiet i første omgang håndtere, siger hun.

Martin Henriksen mener, at udlændinge- og integrationsministeren dermed "skubber ansvaret fra sig".

- Det er først og fremmest politikernes opgave at sørge for, at der er styr på de her mennesker.

- Det kan vi gøre ved at lave regler, så vi for eksempel kan give dem fodlænke på eller frihedsberøve dem, altså fængsle dem på ubestemt tid, indtil vi kan sende dem ud, siger han.

Han mener, at myndighederne med det kommende udrejsecenter på øen Lindholm får bedre muligheder for at kontrollere, hvor kriminelle udlændinge befinder sig.