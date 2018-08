Briterne kommer EU i møde, mens unionen spiller et spil under forhandlinger. Det siger Kristian Thulesen Dahl.

Mens det britiske EU-farvel nærmer sig slutspurten - uden tegn på en aftale om forholdet til EU - sender DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, en klar opfordring til den danske regering.

Ifølge Thulesen Dahl udviser EU stædighed i forhandlingerne om Storbritanniens farvel til unionen, og regeringen bør aktivt sige fra.

Sådan lyder det onsdag på et pressemøde efter Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Sønderjylland.

- Nu er det på tide, at man stopper det her spil i EU-kredsen, hvor man udadtil skal lade, som om man er enig om alt, siger Thulesen Dahl.

- Nu må EU komme briterne i møde. Briterne har valgt at komme EU i møde i form af en blødere kurs, siger han.

Ender det med et såkaldt no-deal-scenarie uden en aftale i løbet af de kommende måneder, vil det især gå ud over den danske befolkning, mener partiformanden.

- Vi er et af de tre-fire lande, der vil blive hårdest ramt af en situation, hvor der ikke kommer nogen aftale. Vi har i den grad en interesse i, at der kommer en forståelse mellem EU og Storbritannien, siger han.

Også Storbritannien har beskyldt EU for at forsinke forhandlingerne. Senest har den britiske handelsminister, Liam Fox, kaldt EU's stædighed for en hæmsko for forhandlingerne.

Briternes skilsmisse med EU træder officielt i kraft til marts næste år. Det snarlige exit har af den grund fyldt meget under det seneste EU-topmøde i Bruxelles i slutningen af juni.

Her udtrykte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at bolden ligger på Storbritanniens banehalvdel.

Når de britiske rammer for et EU-farvel falder på plads, har DF lagt op til et ønske om en folkeafstemning om det danske medlemskab i unionen.

Men på pressemødet fastholder Thulesen Dahl, at det ikke er et krav.

Flere EU-skeptiske regeringer åbner for muligheden for, at et dansk exit ikke er den eneste fremgangsmåde, lyder det.