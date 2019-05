DF står til markant tilbagegang i Sydjylland: S bliver størst

Ved folketingsvalget i 2015 blev Sydjylland klædt i gul, som er Dansk Folkepartis partifarve. Men denne gang ser det ud til at være Socialdemokratiet, der bliver størst og maler landsdelen i rød.

DF står nu til en tilbagegang på knap 11 procentpoint til 17,7 procent. Omvendt står S til fremgang med 6,1 procentpoint til 29,6 procent.

Det viser en måling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Kasper Møller Hansen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, mener, at faldet kunne være større.

- Jeg havde forventet et DF, der var trængt endnu mere. Hvis man går meget frem, har man en masse nye vælgere, som man kunne have mistet. Det har man gjort her, men ikke alle sammen, siger han.

Det er traditionelt et vigtigt område for Venstre, der nu går tilbage med 1,1 procentpoint ifølge målingen. Det overrasker også Kasper Møller Hansen.

Mange Venstre-vælgere gik til DF ved valget i 2015 ifølge analyser. Derfor har Venstre trukket det korteste strå med de mange vælgere, der har ledt efter noget nyt.

- De burde have haft lettest ved det, for mange af dem er tidligere venstrefolk. Det er lidt overraskende og ikke godt nyt for Venstre, at de ikke kan få deres gamle folk tilbage.

- De personer, der var stukket af fra Venstre, var de kortuddannede. Nu er de skiftet fra Venstre, til Dansk Folkeparti og kommet til Socialdemokratiet, siger han.

Dansk Folkepartis vælgere skifter i stedet til Socialdemokratiet, Nye Borgerlige og Stram Kurs, mener han.

Valgforskeren peger på, at emner som pension, ældre og centralisering er vigtigt for beboerne.

- Socialdemokratiet kaldte Venstres og DFs udspil til sygehusvæsenet for centralisering, og den synes at have vundet hævd, siger Kasper Møller Hansen.

Han fremhæver, at regionsformand Stephanie Lose (V) har talt dunder mod den sygehusreform, som hendes eget parti har fremlagt. Og hun står stærkt i netop Sydjylland.

Partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF) peger på den "generelle afmatning" som årsag til, at DF ifølge målinger får færre vælgere.

Han afviser, at partiet er blevet for stuerent og mener, at partiet allerede er ved at vinde vælgerne tilbage.

- Vi står der, hvor vi skal stå. Vi står i virkeligheden det samme sted, som vi stod sidst, hvor vi fik mange flere stemmer. Vi skal blive ved med forfægte vores synspunkter, siger han.