DF-ordfører er uafklaret om fremtid efter ministerkritik

Tirsdag kan blive dagen, hvor Ib Poulsen finder ud af, om han skal fortsætte som fiskeriordfører for Dansk Folkeparti.

Ordføreren var i dagene omkring nytår ude med en markant kritik af fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), som Ib Poulsen beskylder for at modarbejde flertallets interesser.

- Det er ingen hemmelighed, at det er lidt anstrengende at arbejde sammen med Eva Kjer, siger Ib Poulsen.

Spørgsmål: Overvejer du, om du vil fortsætte som fiskeriordfører?

- Det kan jeg ikke sige noget om nu. Nu skal jeg have en snak med min ledelse, og så må vi se, hvad vi når frem til. Jeg plejer at sige, at man skal ikke true med at gå, man skal true med at blive, siger Ib Poulsen.

Han luftede for nylig i Ekstra Bladet sin kritik af Eva Kjer Hansen og lod i samme øjemed forstå, at han overvejede, om han kunne fortsætte som fiskeriordfører.

Anledningen er den begrænsning på antallet af østers- og muslingelicenser, som alle Folketingets partier er blevet enige om.

Ib Poulsen arbejder for at begrænse storfiskeres muligheder for at sætte sig på fiskeriet på bekostning af mindre fartøjer og mindre havne. Han mener, at ministeren har trukket lovgivningsarbejdet i langdrag.

Ib Poulsen mistænker Eva Kjer Hansen for bevidst at have forhalet processen, fordi der gik mere end fem måneder, fra aftalen om kvotebegrænsning blev indført, til der forelå en bekendtgørelse.

Fiskerne med mere end de tre tilladte licenser har nu frem til udgangen af 2026 til at skille sig af med overflødige licenser igen.

Det har samtidig provokeret Ib Poulsen, at Eva Kjer Hansen (V) i efteråret har været på besøg hos en af kvotebegrænsningens største modstandere, Svend Søe Bonde, og har drukket champagne og spist østers i dennes østersbar i Glyngøre.

Spørgsmål: Hvad er det, der gør, at Eva Kjer Hansen i dine øjne ikke er til at samarbejde med?

- Hun lytter ikke til, hvad flertallet vil. Hun lytter ikke til, hvad hendes støttepartis ordfører vil. Så hun står rigtig skidt som minister i forhold til at få et samarbejde, siger Ib Poulsen.

Spørgsmål: Hvordan kan du egentlig fortsætte med at samarbejde med Eva Kjer Hansen, baseret på det, du siger nu?

- Det er den snak, jeg tager med ledelsen i forhold til det her. Det kan jeg ikke komme nærmere ind på.

- Den snak tager vi, og så må vi se, hvad vi kommer frem til, siger Ib Poulsen.