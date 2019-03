DF frygter EU-dom om familiesammenføring til tyrkisk par

DF efterlyser en plan for, hvordan det forhindres, at EU-dom kommer til at betyde flere familiesammenføringer.

Danmark bliver nødt til at have både en plan A, en plan B og en plan C for at undgå at blive tvunget til at give opholdstilladelse til mennesker, som allerede har fået afslag.

Det siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Det siger han, efter at EU-Domstolens generaladvokat i et forslag til afgørelse lægger op til, at den danske regering taber en sag, hvor et tyrkisk par har fået nej til familiesammenføring.

- Hvis man følger indstillingen, så tyder det på, at Danmark taber. Det kan potentielt betyde, at vi skal give opholdstilladelse til tyrkere og måske også andre udlændinge, som vi før har givet afslag, siger Martin Henriksen.

Dansk Folkeparti har rettet henvendelse til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) for at få svar på, hvad regeringen har tænkt sig at gøre. Martin Henriksen opfordrer regeringen til "at kæmpe til det sidste".

- Vi ønsker, at regeringen henviser til, at vi har et retsforhold og måske udvider det retsforbehold, siger DF-ordføreren.

- Så skal Danmark træde ud af associeringsaftalen med EU, og i yderste konsekvens skal Danmark være klar til at ignorere det, der kommer fra EU, hvis det lukker op for en syndflod af udlændinge, siger han.

Generaladvokaten mener i sin læsning af sagen, at den danske lovgivning er i strid med EU-retten.

Sagen udspringer af danske myndigheders afslag på et tyrkisk pars ansøgning om familiesammenføring i 2009.

Afvisningen skete med henvisning til det daværende tilknytningskrav.

Men en tilføjelse i 1980 til en associeringsaftale mellem EU og Tyrkiet siger, at der ikke må føjes yderligere "begrænsninger" til tyrkeres mulighed for blandt andet familiesammenføring.

Udlændinge- og integrationsministeren udtaler i et skriftligt citat:

- Regeringen deler selvsagt ikke generaladvokatens vurdering. Det er vigtigt at holde sig for øje, at generaladvokatens forslag til afgørelse ikke er bindende, udtaler ministeren.

- Vi afventer derfor EU-Domstolens afgørelse af sagen, inden vi begynder at spekulere i eventuelle konsekvenser.

Der ventes en afgørelse inden sommerferien.