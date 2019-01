DF forventer nedlæggelse af regioner i sundhedsreform

Dansk Folkeparti forventer en nedlæggelse af regionerne.

Det siger DF's sundhedsordfører, Liselott Blixt, inden Venstre fredag holder hovedbestyrelsesmøde, hvor regionernes fremtid skal diskuteres.

- Jeg forventer, at når man kommer med et så stort udspil, som man hele tiden har talt om, så er det en nedlæggelse af regionerne, vi kommer til at se, siger Blixt.

Venstre er splittet i spørgsmålet. De to øvrige regeringspartier - Liberal Alliance og De Konservative - har klart meldt ud, at regionerne skal skrottes. Det samme har DF.

Regeringens udspil til et sundhedsudspil er ikke præsenteret endnu, men ventes at blive det i denne måned.

I sin nytårstale kom statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ind på sundhedsvæsnets fremtid. Dog uden at nævne regionerne. Spørgsmålet om deres fremtid lod Løkke stå åbent i talen.

- I det nye år vil jeg fremlægge mit bud på forsvarlige forbedringer. Med afsæt i 21 nye sundhedsfællesskaber helt tæt på. Bygget på personalets faglighed. Og hvor vi for alvor sætter patienten før systemet, sagde Løkke.

De 21 sundhedsfællesskaber, der skal bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge, nævnte Løkke allerede i sin tale ved Folketingets åbning i efteråret.

Sundhedsudspillet er flere gange blevet udskudt, men ventes altså at blive præsenteret i januar.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl tolkede Løkkes nytårstale i retningen af, at regioner skal lukkes. Blixt har samme fornemmelse efter at have talt med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om sagen.

Endnu er detaljerne dog ukendte. Men der er flere steder blevet beskrevet, at det folkevalgte element i regionerne - altså politikerne - skal væk.

Netop det har Venstres fem gruppeformænd i landets regionsråd i klare vendinger advaret imod.

Og senest har samtlige regionsrådsformænd i Danmark fredag i en kronik i Politiken udtalt sig kritisk over for en lukning af regionerne.

Kronikken er skrevet af formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), samt de øvrige regionsrådsformænd Ulla Astman (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), Anders Kühnau (S) og Heino Knudsen (S).

Sagen presser Løkke, mener Helle Ib, Børsens politiske kommentator.

- Der er simpelthen gået for langt tid, fra at Løkke varslede reformen, til vi får detaljerne at se. Det vil sige, at kritikkerne stort set har fået lov til at dominere billedet uimodsagt.

- Det er en elendig start for Løkke til den reform, som vi ved, er tiltænkt et slags valgoplæg, fordi den vil komme så tæt på et folketingsvalg, siger hun.