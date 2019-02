Dyr kan bo på internat i op til et år, fordi ejer er fængslet og ikke vil overdrage dyret. DF vil se på loven.

Når ejeren til et kæledyr bliver fængslet, kan det ske, at dyret efterlades i en form for limbo, fordi ejeren ikke vil overdrage dyret.

De seneste tre måneder har Dyreværnets internat i Rødovre taget sig af 13 hunde, hvis ejer sidder inde.

Ifølge direktøren for Dyreværnet, Rikke Christensen-Lee, er det langtfra usædvanligt.

- Hundene bliver syltet og glemt i en uvis periode, mens ejer er i fængsel, siger hun.

Det er kun ejeren af dyret, der kan træffe beslutningen om, hvad der skal ske med det, når de selv havner i fængsel.

Det vil sige, at ejeren kan stå til flere års fængsel, men alligevel modsætte sig, at kæledyret får et nyt hjem.

- Det er frustrerende, at der ikke en maks. grænse for, hvor længe man kan eje et dyr, som man ikke selv kan passe, siger Rikke Christensen-Lee.

Dyrevelfærdsordfører Karina Due (DF) vil nu undersøge muligheden for ny lovgivning på området.

- Jeg vil kigge på det juridiske, om man kan lave en lov, som gør, at man tvangsfjerner dyret automatisk, efter at det har været på internatet i tre måneder, siger Karina Due.

Det kæledyr, der har opholdt sig i længst tid på internatet i Rødovre, mens ejeren var i fængsel, var der i 411 dage, oplyser Rikke Christensen-Lee.

Hun fortæller videre, at det kan koste dyreværnet, som er finansieret gennem sponsorerer, op til 100.000 kroner per dyr, der ikke kan overdrages.

Hun har flere grelle eksempler på hunde, hvis ejer er i fængsel, men ikke vil overdrage dyret til foreningen, så det kan få et nyt hjem.

En af dem er en rottweiler, der i januar havde været i Dyreværnets varetægt i otte måneder. Ejeren nægtede at tage stilling til, hvad der skulle ske med hunden, mens vedkommende sad inde.

- Hunden var simpelthen så deprimeret. Den ville ikke spise, den ville ingenting, fordi den var ked af at være et sted med mange mennesker, siger Rikke Christensen-Lee.

Det er politiet, der overdrager kæledyrene til internatet, når ejeren sendes i fængsel. Internatet i Rødovre modtager kæledyr fra tre politikredse på Sjælland.