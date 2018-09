DF finder først EU-spidskandidat i det nye år

Søndag har De Radikale på deres landsmøde valgt Morten Helveg Petersen til at stå øverste på stemmesedlen ved valget til EU-parlamentet. Dermed er feltet af spidskandidater til maj måneds EU-parlamentsvalg snart komplet.

Men ét parti skiller sig ud. Dansk Folkeparti har fortsat ikke valgt spidskandidat, og det skete heller ikke på weekendens årsmøde i Herning.

En stirrekonkurrence synes at være brudt ud mellem partiformand Kristian Thulesen Dahl og DF's Europaparlaments medlem Anders Vistisen.

Den 30-årige Anders Vistisen ligner ellers den oplagte spidskandiat, efter Morten Messerschmidts beslutning om at vende hjem til dansk politik.

Vistisen er dog kommet for skade at rykke partitoppen for et svar. Samtidig har han slået fast, at han vil være spidskandidat for partiet. Ellers er han ikke interesseret i at stille op.

På årsmødet siger Vistisen:

- Jeg har givet udtryk for, at jeg synes timingen skulle have været en anden. Men jeg er glad for at være her på årsmødet, hvor mange af græsrødderne kommer hen og bakker mig op. Så på den måde synes jeg, det ser positivt ud.

Spørgsmål: Men er det ikke en underkendelse af dig som politiker, at Dansk Folkeparti ikke vælger spidskandidat nu?

- Nej, man har aldrig krav på noget i politik, og det har jeg heller ikke. Men så vidt jeg ved, er jeg den eneste, der har meldt sig på banen, og jeg håber, at jeg leder listen, når partiet vælger sin liste, siger Anders Vistisen.

Han tror, at der er gode muligheder for at blive valgt som spidskandidat og understreger, at der er en "god dialog" med ledelsen.

Beslutningen skal formelt træffes på et hovedbestyrelsesmøde, men reelt er det partiformand Kristian Thulesen Dahl, der skal give et nik.

Den skråsikre udmelding fra Anders Vistisen og utålmodigheden i den er tilsyneladende blevet taget ilde op af Kristian Thulesen Dahl.

På årsmødet siger Thulesen Dahl dog:

- Jeg har stor respekt for Anders Vistisens politiske arbejde i Europa-parlamentet for os. Jeg synes, han gør det rigtig godt.

- Hovedbestyrelsen tager så stilling til vores opstilling til Europa-parlamentet på et senere tidspunkt, siger Thulesen.

Hvis Anders Vistisen bliver valgt til spidskandidat, vil han gå til valg på, at danskerne skal have en folkeafstemning om, hvorvidt Danmark fortsat skal være medlem af EU eller ej - og i givet fald på hvilke vilkår.

- Det er vores helt klare løfte. Derudover handler det om at bekæmpe social dumping og retten til velfærdsturisme i Danmark. Og så handler det om at få stoppet den vanvittige flygtninge og migrantkrise, der er ved at underminere hele fundamentet for Europa, siger Anders Vistisen.