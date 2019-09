DF er parat til at forhandle pension med Socialdemokratiet

Både SF og DF glæder sig over, at jurister nu ikke ser problem i at lave en aftale om differentieret pension.

Dansk Folkeparti byder velkommen, at juristerne i Beskæftigelsesministeriet nu ikke længere mener, at en aftale om differentieret pension vil bryde med tidligere forlig. Partiet er klar til at forhandle, siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

Ret til tidligere pension for nedslidte er et af regeringens tungeste valgløfter. Men der har været tvivl om, om forligsjuraen betød, at det først kunne ske i næste valgperioden.

Samtidig indgik den tidligere regering sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre før valget en aftale om seniorpension. Som altså ikke var nok for Socialdemokratiet.

- Vi er klar til at forhandle en løsning igennem, hvis Socialdemokratiet fremlægger en konkret model, der er til at tage og føle på, siger Bent Bøgsted (DF).

- Jeg har tidligere sagt, at vi selvfølgeligt står ved Velfærdsforliget. Og den gamle regering sagde, at det ville være i strid med det. Men jeg har hele tiden sagt, at det ikke ville undre mig, om juristerne ved et regeringsskift fandt en smutvej.

- Vi vil helt sikkert gerne gøre mere for nedslidte. Men vi skal se, hvordan det skal ske.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) sagde tidligere torsdag til Ritzau, at regeringen vil fremlægge en konkret model, inden der er gået et år.

SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, skriver i en kommentar, at han også er klar til forhandle.

- Der er brug for mere håndfaste rettigheder til dem, der i dag bliver tvunget en ekstra gang rundt i manegen efter et langt arbejdsliv.

- Nu må det være slut med udenomssnak fra Dansk Folkeparti og De Radikale. Vi skal i arbejdstøjet, skriver han.

Hos De Radikale siger beskæftigelsesordfører Samira Nawa, at man ikke ser behov for at fokusere på en muligvis kommende forhandling, når der ligger en aftale fra foråret.

- Jeg er optaget af, at der ligger en rigtigt god løsning klar for dem, der er nedslidte. Den er jeg utålmodig efter at se udmøntet, så det er den vej, vi skal gå, siger hun.