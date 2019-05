DF er 170.000 stemmer fra Messerschmidts rekordvalg i 2014

Den tidligere stemmesluger Morten Messerschmidt (DF) fik langt flere personlige stemmer ved Europa-Parlamentsvalget for fem år siden, end hele Dansk Folkeparti formåede at kapre ved søndagens valg til Europa-Parlamentet.

Morten Messerschmidt, som har droppet Europa-Parlamentet og i stedet stiller op til Folketinget, fik 465.758 personlige stemmer i 2014, mens Dansk Folkeparti ved valget søndag har fået 296.237 stemmer.

Det er en forskel på knap 170.000 stemmer.

Morten Messerschmidt er den dansker, der har fået flest personlige stemmer ved et EP-valg nogensinde.

Selv om han bytter Bruxelles ud med Christiansborg, vil han stadig kæmpe for europæiske indflydelse, har han sagt til TV2.

- Vi skal vikles så meget ud af EU som overhovedet muligt. Den kamp foregår lige så vel i Folketinget som i Europa-Parlamentet, har han sagt.

Dansk Folkeparti fik 10,7 procent af stemmerne, hvilket rækker til et enkelt mandat.

I dag har partiet fire, og partiformand Kristian Thulesen Dahl må altså se i øjnene, at det kun er partiets spidskandidat, Peter Kofod, der får et sæde.

- Vi må tage det til efterretning og kæmpe videre. Det kommer ikke til at få nogle konsekvenser i partiet, sagde DF-formanden søndag aften.

- Selvfølgelig føler jeg et medansvar for tilbagegangen. Men jeg ved ikke, om der er noget, vi skulle have gjort anderledes, sagde han.