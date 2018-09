DF efter fyringen af Marie Krarup: Rusland er vores værste fjende

Dansk Folkepartis Marie Krarup kan ikke længere bruge forsvarspolitikken til at komme med tilnærmelser til Rusland. I sidste uge blev hun fyret som ordfører og erstattet af et af partiets unge talenter, Jeppe Jakobsen. Meldingen fra ham er klar: Det hører ingen steder hjemme at tale om Rusland som Danmarks allierede.

Ordførerskifte: Der har været ét parti i Danmark, som russerne har kunnet kigge anerkendende på og sige: Det forstår os. Indtil sidste uge var Marie Krarup Dansk Folkepartis forsvarsordfører. Og hun fremførte konsekvent og vedvarende en politik om, at Vesten skal blive bedre til at forstå Rusland, at vi dæmoniserer russerne og skaber en hysterisk stemning, og at vi burde se dem som vores allierede i en international kamp mod islamisk terrorisme og migrationsstrømme. Det er hun lykkedes med at skabe så stor opmærksomhed om, at selv om partiets næstformand og udenrigsordfører, Søren Espersen, gang på gang har pandet hende ned, har man kunnet opfatte Dansk Folkeparti som et parti, der i højere grad ser Rusland som en ven end en fjende. Fredag blev bægeret fyldt. Marie Krarup blev hevet af posten. Udadtil blev det kommunikeret, at hun blev forfremmet til udlændingeområdet, fordi hun i stedet skal være integrationsordfører. Sandheden er, at det var en degradering af de store. Martin Henriksen er stadig partiets stemme i udlændingespørgsmålet, og integration er lige netop den del af udlændingepolitikken, som Dansk Folkeparti ikke interesserer sig for.

Fem Krarup-citater om Rusland - og et Espersen-citat om Espersen 1. Ingen reel trussel"Russerne er i gang med at modernisere og opbygge deres forsvar, men er stadig 10-12 gange svagere end NATO. Og man skal være meget hysterisk for at kalde det en reel trussel." Marie Krarup i Berlingske



2. Kommende allieret



"Det er en kommende allieret, vi bør se Rusland som, i stedet for at bygge det her fjendebillede op." Marie Krarup i DR2 Deadline



3. Hjælp fra Putin mod EU



"Jeg ønsker heller ikke et EU som det, vi har i dag. Jeg ønsker EU lagt i graven og erstattet af et frihandelsforum. Det er vores politik. Hvis Putin eller Marine Le Pen kan hjælpe med til det, så er det helt fint. Om det så var Fanden selv. " Marie Krarup i Mandag Morgen



4. Hysterisk stemning



"Der hersker en hysterisk stemning over for Rusland og Putin i Vesten. Men i virkeligheden har vi sammenfaldende interesser på en række områder, der bør få os til at se på Rusland som en kommende allieret. Marie Krarup i Ræson



5. Ingen ideologisk forskel



"Der er ikke en grundlæggende ideologisk forskel mellem Rusland og Europa og USA, sådan som der var, da det var Sovjetunionen." Marie Krarup i DR2 Debatten



6. Lyt til mig!



"Jeg lægger linjen for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det må egentlig være svar nok på det spørgsmål. Man skal bare lytte til Søren Espersen, så bliver man meget klogere." Søren Espersen i Politiken

Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Fredag fjernede Dansk Folkeparti Marie Krarup fra posten som forsvarsordfører, fordi hun insisterede på at føre en mere venlig politik over for Rusland end partiets udenrigsordfører og næstformand Søren Espersen. Arkivfoto: Nils Meilvang/Scanpix Ritzau

Ny forsvarsordfører er den 30-årige Jeppe Jakobsen. Uddannet sekondløjtnant, vokset op gennem Dansk Folkepartis Ungdom og sammen med politikere som Morten Messerschmidt, Anders Vistisen, Peter Kofod og Kenneth Kristensen Berth den første generation i partiet, der allerede blev skolet i teenageårene, aldrig har været i andre partier og kontinuerligt vil stå og banke på for at komme frem i geledderne. Jeppe Jakobsen ved godt, hvad opgaven er. - Der er én holdning til Rusland i Dansk Folkeparti nu, og det er den, Søren Espersen udlægger. Nu er det synkront, hvad forsvarsordføreren og udenrigsordføreren mener. Det er nok meget godt, for forsvaret er jo udenrigspolitikkens jernnæve, siger Jeppe Jakobsen. Og når man spørger ham, hvem Danmark og Natos farligste fjende er, lyder svaret: - Det er den alliance, vi ser mellem Rusland og Kina. Den har potentielt set en størrelse og en farlighed, der kan få os til at ophøre med at være en stat. Det vil have voldsomme konsekvenser, hvis der skulle udbryde krig mellem Nato og Rusland/Kina. Og det er Rusland, der har front mod os i Vesteuropa. Dermed siger jeg ikke, at russerne kommer til at gå i land i Køge Bugt i morgen, men når der bliver sat spørgsmålstegn ved Nato-alliancens sammenhold, som Donald Trump gør, har vi et problem. Eller når den danske regering lægger mere vægt på EU end Nato i forsvarsspørgsmål.

Foto: Sergei Chirikov/Ritzau Scanpix Alliancen mellem Kinas præsident Xi Jinping og Rusland Vladimir Putin udgør det værste trussel mod Vesten og Danmark, siger DF's nye forsvarsordfører Søren Espersen. Arkivfoto: Sergei Chirikov/AP/Scanpix Ritzau

Rusland skal afvises - Marie Krarup har sagt, at vi dæmoniserer Rusland og pisker en hysterisk stemning op. Mener du også det? - Vi skal se mere nøgternt på Rusland. Hver anden uge bliver vi nødt til at sætte vores F16-jagerfly på vingerne for at afvise russerne, når de nærmer sig dansk luftrum. Rusland simulerer angreb på vores orlogsskibe. De simulerede angreb på Bornholm under Folkemødet. Det er ikke vores venner, der gør sådan noget. Det er alvorligt. Hvis ikke vi afviser den slags eftertrykkeligt, vil de tage sig flere og flere friheder. - Vi skal sætte tingene ind i de rette rammer, og de rammer er ikke Marie Krarups udlægning af, at vi bare skal forstå russerne bedre. Men det er altså heller ikke, at russerne kommer i morgen, for det gør de ikke, selv om de bliver mere og mere selvhævdende, siger Jeppe Jakobsen. - Hun har også sagt, at vi skal begynde at se Rusland som vores allierede. Kan du se det for dig? - Nej, ikke i nogen form for overskuelig fremtid. Så længe russerne gang på gang synes, at Putin er den rigtige til at lede deres land, og at de accepterer deres styreform, er det ikke et synspunkt, der hører hjemme i nutidig politik.

Frygt for påvirkning af valg I den seneste risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste bliver Rusland fortsat vurderet til at være "en betydelig sikkerhedspolitisk udfordring for Vesten og Danmark", men fokus blev flyttet til i højere grad at være på cyberområdet end på det traditionelle militær. I rapporten bliver der også advaret mod, at Rusland kan iværksætte en påvirkningskampagne i forbindelse med valg i Danmark, som man f.eks. så i den amerikanske præsidentvalgkamp. - Mener du, at vi skal være bekymrede for russisk indblanding i det næste valg herhjemme? - Vores afstemningssystem er sikkert. Man kan ikke hacke sig ind vores papirstakke med stemmesedler, så vi skal ikke frygte, at befolkningen ikke vil blive hørt. Men vi kommer nok ikke til at sige os fri fra påvirkningsforsøg fra Rusland - at de vil påvirke stemmerne i en eller anden retning. Hvad ved jeg, Nye Borgerlige måske? Det er helt sikkert en mulighed. Men som den russiske ambassade meget vittigt skrev på Twitter: Der er ingen grund til at blande sig i det danske valg, fordi ingen af de danske partier kan lide Rusland, så hvem skulle vi støtte? Det er der vel også noget sandt i. Men de kan have en interesse i at skabe generel uro, en politisk ustabil situation, det vil jeg ikke afvise, siger Jeppe Jakobsen.