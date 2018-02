DF: Social snyd er bombe under velfærdssamfund

Kommunerne skal stramme kontrollen med udbetalingen af sociale ydelser, når Odense Kommune sidste år kunne stoppe snyd for 1,6 millioner kroner fra udrejste personer. Omfattende social snyd truer velfærdssamfundet.

Det siger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen.

TV2 oplyser, at Odense Kommunes kontrolgruppe mere end fordoblede gevinsten ved at stoppe social snyd fra 730.000 kroner i 2016.

- Tallet omfatter kun personer, som er udrejst. Der sker desværre masser af svindel med offentlige ydelser. Det er en bombe under vort velfærdssystem, mener René Christensen.

- Systemet tager udgangspunkt i, at borgerne fortæller sandheden. Fællesskabet holder hånden under dem, som i kortere eller længere tid har behov for velfærdsydelser.

I juni 2017 advarede Odense Kommunes skoleforvaltning om, at flere søskende udeblev, fordi deres familie var udrejst. Familien fik årligt 327.656 kroner i offentlige ydelser.

Kommunerne bør skærpe kontrollen, selv om det koster ekstra, når der er så mange penge at hente, mener Réne Christensen.

Han sidder i byrådet i Guldborgsund Kommune. Her har man ansat to personer, blandt andet en pensioneret politibetjent for at stoppe social snyd, forklarer han.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, er rystet over, at personer, som er udrejst, kan få offentlige ydelser. Politiet, kommuner og andre offentlige myndigheder må samarbejde tættere, mener han.

- Det er en fuldstændig rystende trafik, der åbenbart finder sted her. Jeg troede som en selvfølge, at enhver form for offentlig ydelse stoppede, når man udrejste fra landet, siger Preben Bang Henriksen.

- Det gør de åbenbart ikke. Odense Kommune er i gang med det rigtige. Samtidig må myndigheder som politiet i højere grad være opmærksom på, om der sker snyd med reglerne.