DF: Skru ned for IT i skolen - det er for dyrt og det skader børnene

Dansk Folkeparti vil have et opgør med brugen af computere, iPads og elektroniske tavler i skolen. Der bliver brugt alt for mange penge på det, og det skader mere end det gavner, siger undervisningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl.

2,5 milliarder kroner er der blevet brugt på at digitalisere undervisningen af børn i folkeskolen de sidste seks år. Det mener Dansk Folkeparti er for meget - ikke mindst fordi det ikke har gjort børnene klogere og nogle undersøgelser peger på, at det faktisk skader børnene. Det siger undervisningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl, der står bag et nyt udspil fra DF, som partiet vil fremsætte som beslutningsforslag i Folketinget.

- Bærbare computere, iPads, smartboards og netbaserede portaler med undervisningsmateriale er blevet en fuldstændig integreret del af næsten ethvert barns skoledag. Det vil I nu gøre op med. Hvorfor?

- Undersøgelser peger på, at vi nærmest risikere at udsætte de unge for diagnoser, fordi deres hjerner bliver overophedede, så de både lærer mindre og måske også får kognitive problemer af det uddannelsessystem, vi skaber. Det giver mig en bekymring. Vi har en helt generel brug af de her devices, som det hedder på nudansk, men nu er vi nødt til at tage fat på det i uddannelsessystemet - får vi overhovedet skabt bedre læring? Vi skal stoppe med at lukke øjnene og bare blindt køre videre. Lad os lige prøve at kigge på, hvad der virker. Når jeg sidder i min kommune (Jens Henrik Thulesen Dahl er også medlem af byrådet i Assens, red.) og stiller spørgsmål ved, om vi nu bare skal køre videre med iPads og elektroniske tavler, er udgangspunktet, at selvfølgelig skal vi det. Men hvorfor skal vi det, hvis det ikke giver bedre læring? Ingen taler om, at de børn, der lærer med blyant og papir, bedre husker, det de bliver undervist i. Det er da tankevækkende.

- Hvad får man ud af at give lærerne lov til at fravælge IT?

- Vi skal kun bruge IT, når det har en positiv effekt. I dag har vi den forestilling at jo mere IT, jo bedre. Lærer skal selvfølgelig have frihed til at vælge de værktøjer, som de kan bruge. Og så skal vi undersøge, om de digitale værktøjer faktisk virker, så de har bedre baggrund for at vælge.

- Risikerer vi ikke, at nogle børn bliver hægtet af, fordi de har været så uheldige at få lærere, som ikke forstår at downloade en app og bare er mere trygge ved kridt og pegepind?

- Ikke hvis de lærer med med blyant og papir end med en iPad. Jeg er ret sikker, at de nok skal lære at bearbejde elektronikken, selv om de ikke lære det i skolen.

- Er I blevet maskinstormere i DF? Hvorfor er det et problem, hvis børn ikke skriver med blyant og læser på papir længere?

- Problemet er, hvis børnene ikke lærer mest muligt. Vi kan se tegn på, at det ikke er godt for læringen. Det bliver vi nødt til at undersøge.

- Efter skolen kommer børnene ud i et samfund, hvor al kommunikation med myndighederne foregår i e-boks, hvor selv maskinmestre er mere computerkontrollører end arbejdere i beskidt tøj, og hvor man dårligt nok kan købe en busbillet længere, hvis man ikke har sin smartphone på sig. Findes der noget vigtigere end at forberede dem på en mere og mere digital verden?

- Ja. Det er at passe på deres hjerner og sikre deres udvikling bedst muligt. Hvis vi overdænger dem med elektronik, der får deres hjerner til at brænde sammen, har vi gjort noget rigtigt skidt.

- Kan det ikke være en gevinst, at skolen danner børn til netop det samfund, og at så er det ikke så vigtigt om de kan kvadratroden af 49 eller ved om det var Pontoppidan eller Johannes V. Jensen, der skrev "Lykke-Per", fordi de kan slå det op hurtigere end, vi kan forklare det?

- Det er vigtigt, de lærer at forholde sig til den digitale verden, men det må ikke blive værktøjet, der styrer læringen i skolen. Vi gør dem ikke en tjeneste, hvis vi giver dem udstyr, som de lærer mindre af, bare fordi de så også lærer at bruge en computer samtidig. Vi skal slet ikke slukke strømmen til al digital udstyr, vi skal bare tænke os om.