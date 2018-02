DF: Skatteaftale skal ikke skåne pensionister

Regeringens skatteaftale om pension skal sikre, at lønmodtagere ikke vælger fritid frem for arbejde for at spare i skat. Og aftalen kommer ikke til at skåne pensionister fra modregning i offentlige ydelser som boligtillæg, folkepension og ældrecheck.

Det siger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen.

- Nogle fagforeninger sagde før overenskomsterne, at de hellere ville kæmpe for mere fritid end højere timeløn. Fordi det ikke kunne betale sig at spare op til pension, siger René Christensen.

- Derfor var øvelsen ikke at lempe modregningen for dem, der er pensionister. Øvelsen var at lempe det for dem, som bliver pensionister. Folk skulle ikke tage fri i stedet for at gå på arbejde.

Skatteaftalen kritiseres i Politiken af eksperter. De mener, at den kun gavner folk med en så lille pension, at de i forvejen ikke modregnes.

Det mener direktør Brian Stjernholm, fra rådgivningsfirmaet Uvildige.

- De eneste, der får en reel gevinst, er lønmodtagere, der har så små pensionsordninger, at de heller ikke bliver modregnet med de nuværende regler, siger Brian Stjernholm.

Han støttes af Ældre Sagens chefkonsulent, Claus Blendstrup.

- De store tabere er dem, der allerede er blevet pensionister. De får en skattelettelse på knap 10 øre om dagen i snit. Det er jo nærmest en hån mod alle dem, der er blevet ramt af modregningsreglerne, siger Claus Blendstrup.

Skønt aftalen sikrer et stort skattefradrag, er gevinsten minimal, hvis borgerne sparer op til pension. De fleste danskere, der går på pension om 10-15 år, modregnes så meget i offentlige ydelser, at de taber penge.

DF's finansordfører er uenig.

- Når man får det store skattefradrag, så er det en god business case (forretning) for den enkelte, siger René Christensen.

DF vil også forbedre pensionen for de, som ikke har opsparet arbejdsmarkedspension, fordi de har levet af offentlige ydelser, forklarer René Christensen.

Finansminister Kristian Jensen (V) vil ikke kommentere sagen i Politiken.