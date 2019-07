DF: Regeringen lægger op til et forligsbrud

Regeringen lægger op til at fjerne loftet over udenlandske studerende. Det er forligsbrud, mener DF.

Dansk Folkeparti (DF) beskylder den nye regering for at lægge op til et forligsbrud.

Ifølge den nye regerings såkaldte forståelsespapirer vil regeringen fjerne loftet for antallet af studerende på engelsksprogede uddannelser, der blev indført i 2018.

Dermed skal de videregående uddannelser ikke længere være tvunget til at begrænse antallet af engelsksprogede studiepladser.

DF's uddannelses- og forskningsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, mener, at det vil bryde med et bredt SU-forlig fra 2013. Det siger han til Information.

- Det er klart, at hvis de vil gå ind og fjerne det, så er det rent forligsbrud, siger Jens Henrik Thulesen Dahl til Information.

Baggrunden for loftet over antallet af studiepladser fra 2018 var, at SU-forligskredsen efter pres fra Dansk Folkeparti i 2013 fik indsat et loft på 400 millioner kroner årligt for, hvor meget SU der kan gå til udenlandske studerende.

Det loft blev nået i 2018, og derfor fik universiteterne besked på at reducere antallet af internationale studerende med cirka 1000 fra 2019.

Ifølge Information har loftet over engelsksprogede studiepladser medført, at Aalborg Universitet har måttet lukke syv uddannelser, mens Aarhus Universitet har lukket to.

Københavns Universitet har fået 120 færre naturvidenskabsstuderende, og på Copenhagen Business School er der kommet 400 færre pladser på studier i finansiering, innovation og ledelse.

Tidligere på ugen skrev DR, at IT Universitetet i København har oplevet et stort fald i ansøgere til sine uddannelser, hvor markant færre udenlandske ansøgere bidrog til faldet, skriver Information.

Det fik De Radikales leder, Morten Østergaard, til at skrive på Twitter, at han var "glad for, at loftet snart kan parkeres", som han kalder "håbløs".

Hverken Socialdemokratiet eller De Radikale har kunnet svare Information på, hvordan man vil overholde loftet over SU til udenlandske studerende uden et loft over engelsksprogede studiepladser.

Socialdemokratiets ordfører over sommerferien, Flemming Møller Mortensen, henviser til, at uddannelses- og forskningsministeren, Ane Halsboe-Jørgensen (S), nok skal finde en løsning.

Ane Halsboe-Jørgensen er ikke vendt tilbage på Informations henvendelse.