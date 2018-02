DF: Medicin skal ikke droppes på grund af prisen

- I Dansk Folkeparti ser vi kritisk på medicinrådets udmelding, når både læger og andre af vores nabolande mener, at medicinen har en gavnlig virkning på SMA, siger partiets ordfører Liselott Blixt, der også er formand for Folketingets sundhedsudvalg. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Flere partier vil stille spørgsmål til sundhedsministeren efter artikler i avisen Danmark lørdag.

Fortørnelse: Flere politikere er fortørnede over, at Medicinrådet har afskåret danske børn med den sjældne muskelsvind-sygdom SMA fra den eneste tilgængelige behandling uden at tage hensyn til, hvad de lægelige eksperter mener. - I Dansk Folkeparti ser vi kritisk på medicinrådets udmelding, når både læger og andre af vores nabolande mener, at medicinen har en gavnlig virkning på SMA, siger partiets ordfører Liselott Blixt, der også er formand for Folketingets sundhedsudvalg. Hun er fortørnet over, at medicinens pris har været udslagsgivende for, at Medicinrådet vendte tommelfingeren ned for det nye lægemiddel. - Det er ikke i orden, siger Liselott Blixt og mener, det strider mod den aftale om de syv regler for Medicinrådets virke, som partiet tilsluttede sig: - Da vi gik med i aftalen om de syv retningslinjer for medicinrådet, var det netop vores holdning, at vi skulle sikre de sjældne sygdomme, samt ny innovativ medicin, siger hun. Sundhedsordføreren vil nu gå til sundhedsminister Ellen Trane Nørby(V) med sin undren.

Har de lyttet til eksperter? SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen har allerede stillet ministeren et skriftligt spørgsmål om, hvorfor Medicinrådet har afvist indførelse af Spinraza, og om der hidtil har kunnet påvises signifikante virkninger ved brugen af Spinraza. Efter avisen Danmark i går kunne afsløre, at Medicinrådet ikke lagde vægt på indstillingen fra de tre førende danske eksperter inden for SMA og Spinraza, går SF'eren i gang med at formulere et nyt spørgsmål til ministeren: - Artiklen giver anledning til at spørge hende, i hvilken grad Medicinrådet har rådført sig med eksperter på området, siger hun.