DF: Løkkes åbningstale var et dødstød til regionerne

Lars Løkke Rasmussen sagde i sin åbningstale i Folketinget, at der skal oprettes 21 nye sundhedsfællesskaber. Og det kommer til at betyde en nedlæggelse af regionerne, som vi kender dem, siger DF

Det handler især om, at ældre patienter og kronisk syge i mindre grad skal opleve at falde ned mellem to stole, når de bliver udskrevet fra sygehuset og fortsat skal modtage behandling eller genoptræning lokalt i f.eks. sundhedscentre og hos egen læge.

- Målet er at skabe den organisering, der bedst muligt kan drive udviklingen af vores sundhedsvæsen frem til gavn for borgeren. Det gælder nationalt, hvor forskellene skal være mindre, og kvaliteten skal være større, og det gælder lokalt, hvor 21 nye sundhedsfællesskaber fremover skal bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge, sagde Lars Løkke Rasmussen.

1. Længere til sygehusene "Ja, der er blevet længere til operationsstuen - til gengæld får vi langt bedre behandling, langt bedre overlevelse. Det bytte står jeg gerne inde for til en hver tid." 2. Nærhed ønskes "Til gengæld skal vi løse de problemer, vi står med i dag. Det første er nærhed. I dag skal alt for mange mennesker på hospitalet for at få en relativt ukompliceret kontrol. Det presser både patienter og sygehuse." 3. Ny struktur "21 nye sundhedsfællesskaber skal bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge. Hvert vil blive bygget op omkring et af de nuværende akutsygehuse. De vil i gennemsnit dække fire-fem kommuner." 4. Samarbejde "Sygehus, egen læge og kommunen arbejder tættere og bedre sammen, tilrettelægger et samlet overskueligt forløb hele vejen fra indlæggelse til opfølgning og genoptræning."

Den højt specialiserede sundhedsbehandling, som f.eks. kræftbehandling, er ikke tænkt som en del af de nye sundhedsfællesskaber. Liselott Blixt forestiller sig, at den vil overgå til udpegede, professionelle bestyrelser for de enkelte sygehuse, som skal referere direkte til staten.

- Der er jo ingen, der ønsker et nyt administrativt lag mellem kommuner og regioner, så selv om Lars Løkke ikke sagde det lige ud, ser jeg klart dette som et dødsstød, siger Liselott Blixt.

DF's sundhedsordfører Liselott Blixt siger efter Løkkes melding i åbningsaftalen, at hun opfatter det som 99,5 procent sikkert, at regionerne ikke kommer til at overleve sundhedsforhandlingerne.

I de kommende forhandlinger skal regeringen først og fremmest opnå enighed med Dansk Folkeparti. Her har man forlængst - ligesom regeringspartierne Liberal Alliance og Konservative - meldt ud, at man ønsker regionerne nedlagt, mens Venstre ikke har givet en klar melding.

I SF er sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen helt enig i, at Lars Løkke i åbningstalen gav regionerne kniven uden at sige det lige ud.

- Jeg kan slet ikke forestille mig, at regeringen vil indføre et nyt lag i sundhedssektoren. Det vil jo være halsløs gerning. Jeg tror bare ikke på, at det er den rigtige løsning. Den nuværende struktur med regionerne er blot ti år gammel, og så vil regeringen allerede til at bygge noget nyt op med alle de problemer, det kommer til at give. Jeg ser langt hellere, at regionerne får givet mere ansvar - i dag har de jo i realiteten kun akutbehandlingen, som kommer til at ligge i sundhedsfællesskaberne, fordi alt andet bliver besluttet centralt, og så skal regionerne blot administrere det, siger Kirsten Normann Andersen.

Allerede 12. september skrev Mandag Morgen i en analyse, at regeringen arbejdede med at nedlægge de fem regioner med 205 folkevalgte politikere for at erstatte dem med 21 sundhedsklynger og fem nye statsligt administrerede enheder.

Ifølge avisen Danmarks kilder er der dog endnu ikke opnået fuld enighed i regeringen om den endelige model.