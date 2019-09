DF: Lad kristne familier overtage syrienkrigeres yngste børn

Krigen i Syrien har efterladt mange dilemmaer, og et af dem er, hvad man stiller op med børnene til dem, der har kæmpet for den militante bevægelse Islamisk Stat.

Kort efter folketingsvalget 5. juni blev en 13-årig dansk dreng hentet ud af en lejr i Syrien, hvilket var den første officielle evakuering af en statsborger. Det skete, fordi han var alvorligt såret.

Det er Dansk Folkeparti imod. Men partiet mener, at Danmark godt kan hente yngre børn hjem for at genopdrage dem.

Sagen om den 13-årige har kastet en masse spørgsmål af sig, og derfor har Dansk Folkeparti indkaldt udenrigsministeren og justitsministeren til samråd fredag.

- Jeg vil ikke kalde ham et barn, når han er en del af en krig og givetvis er med som IS-soldat. De har selv bragt sig i den situation, og vi sætter Danmarks sikkerhed over deres personlige problemer, siger udenrigsordfører Søren Espersen (DF).

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) er blevet bedt om at redegøre for regeringens holdning til syrienkrigere med dansk statsborgerskab.

Hvis vedkommende havde været en håndfuld år gammel, mener Dansk Folkeparti dog godt, at Danmark kan tage ansvaret på sig.

- Ja, så skulle barnet tvangsfjernes fra forældrene, der aldrig skal sætte fod i Danmark. Og så skal barnet i pleje hos gode og kærlige, gerne kristne, familier, der kan få dem hjem til virkeligheden igen, siger Søren Espersen.

Han ønsker dog ikke at sætte en aldersgrænse for, hvornår børn kan hentes hjem. Han mistænker den 13-årige for at have deltaget i krigshandlinger.

- Udgangspunktet er, hvis man er gammel nok til at have deltaget i krigshandlinger, hvad jeg tror, man er som 13-årig i det system. Jeg kan ikke se en særlig aldersgrænse for det, det er individuelt.

- Jeg vil gerne være med til at beskytte børnene, men så skal det være, efter at de er blevet tvangsfjernet fra deres forældre og kommer alene til Danmark, siger Søren Espersen.

Hverken udenrigsministeren eller justitsministeren havde kommentarer forud for samrådet.