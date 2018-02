DF: Forbyd arabisk i friskolerne

- Vi må ikke forskelsbehandle uden videre. Der skal være en saglig begrundelse for at ramme de muslimske friskoler, og sprog er en saglig begrundelse, siger Alex Ahrendtsen.

Han har i undervisningsministeriet fået bekræftet, at forslaget ikke strider mod Grundloven, og ved en af Folketingets jurister har han også konstateret, at det heller ikke nødvendigvis strider mod menneskeretskonvention, selv om Justitsministeriet vurderer modsat.

Torsdag fremsætter partiet et forslag i folketingssalen, der i praksis vil forbyde friskolerne at undervise muslimske elever i deres modersmål. Forslaget vil gøre statsstøtte - den udgør 75 procent af friskolernes økonomi - afhængig af, at der blot undervises i europæiske fremmedsprog.

Vi skal have et friskolesystem, hvor der er tillid til, at tingene er i orden, når vi bruger skatterkroner til at finansiere det.

Ifølge Dansk Friskoleforening er der 27 muslimske friskoler i Danmark. For et år siden var der 29, men siden er to skoler blevet frataget deres tilskud og har drejet nøglen om. De to skoler - Nord-Vest Privatskole i København og Al-Salam Skolen i Odense - fik frataget tilskud på grund af tvivl om undervisningens kvalitet, usikker økonomi og tvivl om at eleverne blev forberedt på at leve i det danske samfund. Ifølge DR er 20 af de muslimske friskoler under særligt tilsyn i øjeblikket.

- Vi skal have et friskolesystem, hvor der er tillid til, at tingene er i orden, når vi bruger skatterkroner til at finansiere det. Vi skal ikke give til skoler, der modvirker integrationen og vores værdier, siger Alex Ahrendtsen.

- De er ofte drevet af ekstreme grupperinger. De forsøger at opretholde et parallelsamfund. De har rod i økonomien. Der er massive problemer med de her muslimske friskoler.

- Så det handler blot om at gøre livet så surt for muslimske friskoler som muligt?

Dansk Folkeparti ønsker, at der skal være mulighed for at give dispensation til sprogkravet.

- Er det en god idé at fratage friskoler muligheden for at undervise i ikke-europæiske sprog? - Jeg forstår ikke, at nogle ønsker at begrænse vores sprog. Vi må have mulighed for at lære hinandens sprog. Dette vil også ramme en ganske almindelig friskole i Ringkøbing f.eks., hvis den ønsker at undervise i arabisk. Og vi skal huske, at undervisningssproget altså er og skal være dansk i alle andre fag end fremmedsprogsundervisningen. - Findes der i realiteten almindelige friskoler, der vil blive ramt af, at de ikke må undervise i arabisk? - Jeg kender ikke til nogle, men det ville da give rigtig god mening at lære vores andet en europæiske sprog. Når der bliver fred og ro i de lande, skal vi deltage i genopbygningen. Sikke et marked de ville kunne lave handelsaftaler på i fremtiden. - Forslaget tager udgangspunkt i, at DF mener, at det skader integrationen og skaber parallelsamfund, når man giver eleverne mulighed for at isolere sig i f.eks. arabiske miljøer. Godtager du ikke den pointe? - Nej, man går ud fra, at når man ikke taler arabisk, bliver man en bedre dansker. Det tror jeg ikke på. Man bliver en bedre dansker, hvis man kender sine rødder. Men jeg er slet ikke uenig med Dansk Folkeparti i, at vi skal tale dansk sammen her i Danmark. Jeg har dog ikke noget imod at slå over i et andet sprog for bedre at blive forstået. - Er det problemløst, at vi har muslimske friskoler? - Jeg konstaterer, at tilsynet har lukket to muslimske friskoler og har andre under tilsyn. Systemet virker. Friskolerne kommer fra en tradition om at respektere mindretal. Hvis man ikke synes om det, man får i folkeskolen, kan man starte en friskole med nogle andre værdier. - Er du uenig i, at muslimske friskoler bidrager til parallelsamfund? - Der findes mange parallelsamfund. Måske er jeg selv en del af et på grund af mit job, min uddannelse og bopæl. Jeg indrømmer, at der kan være social kontrol, stor økonomisk ulighed og en særlig sammensætning af borgere med sociale udfordringer, men for mig er det en overdrivelse at sige, at friskoler skaber parallelsamfund. - Skader muslimske friskoler integrationen? - Jeg tror, de bidrager til integrationen. Halvdelen af eleverne har været i folkeskolen, hvor de oplevede, at de ikke kunne være i fred på grund af deres identitet. De er blevet proppet med frikadeller, siger forældre til mig. Og folkeskolen gav dem ikke den faglighed, de forventede. Behovet for muslimske friskoler er opstået af, at folkeskolen har svigtet. Eleverne i friskolerne får højere karakterer og flere kommere videre til ungdomsuddannelser.

Prøveklud

For Alex Ahrendtsen og Dansk Folkeparti er forslaget om at forbyde friskoler at undervise i arabisk, tyrkisk, somalisk osv. også et forsøg på at tage livtag med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I den gængse tolkning blandt danske jurister bliver der lagt stor vægt på første del af artiklerne i konventionen - blandt andet i artiklerne 8 til 11, der handler om ret til privatliv, religions-, ytrings- og forsamlingsfrihed. Første del beskriver det enkelte menneskes rettigheder, mens anden del giver mulighed for forskelsbehandling, hvis den er baseret på beskyttelse af nationalstaten og demokratiet.

- Vi har set, hvordan menneskerettighederne er blevet brugt af vores modstandere til at lukke munden på os. Så tænkte jeg: Lad os da så bruge konventionen til at hjælpe os. Vi har haft en tradition på at lægge mere vægt på hensynet til individet end til nationalstaten. Her ligger vi tæt på den britiske tradition, mens man f.eks. i Frankrig gør meget mere ud af statens behov, siger Alex Ahrendtsen.

- Jeg vil nu bruge dette forslag som en prøveklud for, om ikke vi kan nærme os den franske tolkning.

- Du siger, at menneskeretskonventionen, som I ellers gerne vil have skrevet ud af dansk lov, er bedre, end I hidtil har antaget?

- Ja, det siger jeg. I hvert fald er den blevet skamredet af nogle til at underminere staten til gavn for individet. Her må jeg bare sige, at konventionen er skrevet på et tidspunkt, hvor nationerne var stærke, og hvor ingen lande - Frankrig, Tyskland, USA f.eks. - ville skrive under på noget, der kunne underminere staten, siger Alex Ahrendtsen.