DF: Filmskolen skal flyttes til Odense

De danske filmmagere er for københavnerindspiste og beskæftiger sig for lidt med livet, som det leves uden for hovedstaden. Det mener Dansk Folkeparti, der går ind til de politiske forhandlinger om en ny filmaftale med et krav om, at Den Danske Filmskole og Det Danske Filminstitut (DFI) flyttes ud af København og ind i provinsen.

- Vi vil have en bedre geografisk balance, og vi vil have flere film, der appellerer til et bredt publikum, siger kulturordfører Alex Ahrendtsen (DF).

- Det ligger fint i tråd med regeringens politik, man har bare ikke været så god til at flytte ud på kulturområdet, fordi man er bange for at lægge sig ud med kultureliten. Det er et krav fra os, som bliver svært at afvise, siger Alex Ahrendtsen.

En undersøgelse fra DFI viser, at op til 87 procent af danske filmarbejdere bor i hovedstadsområdet, og 63 procent af deres forældre bor i hovedstaden eller på Sjælland.

- Danske film bliver lavet i snævre kredse i hovedstadsområdet, som let bliver indspist, så jeg foreslår, at skolen lægges i Odense og instituttet i Svendborg, siger Alex Ahrendtsen.

Hverken K eller V vil afvise nogle dele af Dansk Folkepartis filmudspil, mens Socialdemokratiets ordfører Mogens Jensen i udgangspunkt er noget skeptisk.

- Vi nedlægger ikke veto, men jeg har svært ved at se klogskaben i det, siger han.

Kulturminister Mette Bock (LA) oplyser til avisen Danmark i en mail, at hun glæder sig over, at Dansk Folkeparti spiller ud, men ikke vil kommentere partiets forslag. Hun oplyser, at forhandlingerne går i gang i oktober.