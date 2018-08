DF: Dansk film er københavnerindspist - flyt filmskolen til provinsen

- Danske film bliver i dag lavet i snævre kredse i først og fremmest hovedstaden og Nordsjælland. De kommer med en helt bestemt måde at se verden på. Film lever af autenticitet og gode miljøskildringer, og her er det nødvendigt, at de folk, der laver dem, også kommer andre steder fra end København, siger han.

Baggrunden for udflytningskravet er blandt andet, at en undersøgelse fra DFI viser, at 87 procent af de danske filmarbejdere bor i hovedstaden, og at 63 procent af deres forældre også bor i hovedstaden eller på Sjælland.

- Det er et krav, der bliver svært at afvise. Det ligger i tråd med regeringens hidtidige politik, og for os handler det om, at vi vil have en bedre geografisk balance i dansk film, siger kulturordfører Alex Ahrendtsen.

Så når Dansk Folkeparti i et nyt udspil, som avisen Danmark kan præsentere, kommer med netop det krav, er det, fordi det mener det, og fordi det tror på, at det kan komme igennem.

Forhandlinger: For få år siden ville et krav fra Dansk Folkeparti om at flytte filmskolen og Det Danske Filminstitut væk fra København og ind i provinsen blive mødt med let hovedrysten. Efter regeringens udflytning af statslige arbejdspladser og især forsommerens medieaftale, der sendte Radio 24Syv til Vestdanmark, har det politiske klima ændret sig væsentligt.

Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsen mener, at film skal indeholde autentiske miljøskildringer og skildre livet bredt. Avisen Danmark har bedt ham fortælle om sine tre yndlingsfilm for at give et billede af hans filmsyn. "Udflugt med døden", USA, 1972 - Den er jeg stadig helt vild med - en genial film. Den er autentisk i sin miljøskildring, den har et mytologisk lag, hvor den skildrer kampen mellem natur og menneske og mellem byboer og landboer. Der så mange fortællinger i fortællingen. Den har godt skuespil, er suverænt fortalt og flot filmet, og så har den også den her skønne mountainmusic . "Jagten", Danmark, 2012 - Det var en utroligt vellykket film med en vedkommende historie og gode skuespilpræstationer. En hverdagshistorie, der er mere end det. Den fortæller, hvordan mennesker reagerer. Den tager det danske miljø på kornet, og den har en ægthed i fremstillingen. Selv om den blev lavet på den kunstneriske støtteordning, havde den en bred appel som amerikanske film, derfor blev den også en publikumssucces. "Vertigo", USA, 1952 - Den har jeg set en del gange, og jeg elsker den hver gang. Det er med min yndlingsskuespiller James Stewart, og den har et fantastisk soundtrack af Bernard Hermann. Klassisk Hitchcock-film, der er spændende, men også har alt det andet. Forholdet mellem mand og kvinde, bedrag/ikke bedrag og James Stewart som den uheldige helt. Når man ser filmen første gang, hopper man i stolen i slutningen. Man er lige ved at tude, så voldsomt er det.

Skolen til Odense

Alex Ahrendtsen foreslår, at skolen bliver placeret i Odense, hvor det vil være let at tiltrække elever fra hele landet og der stadig er en nærhed til filmmiljøet i København. Det Danske Filminstitut, der administrerer støtten til dansk film, ligger i dag i hjertet af København på en dyr adresse på Gothersgade. Den foreslår DF skiftet ud med havnen i Svendborg.

- Et godt og realistisk forslag kunne være den gamle Kogtved Søfartsskole med udsigt til Svendborgsund. Den er til salg for 50 millioner kr., og hvis staten køber den, vil det være tjent ind på to år. I dag bruger DFI nemlig over 30 millioner om året i husleje. Det alt for dyrt. Filmskolen kan også placeres meget billigere end de fine lokaler på Holmen i København. Der er steder i Odense, hvor den kan bo for næsten ingen penge. Der hvor jeg bor i Vollsmose, kan de få al den plads, de vil have. Jeg siger ikke, at den skal ligge der, men det kan sagtens lade sig gøre, siger han.

- Hidtil har regeringen ikke turdet at flytte noget særligt ud på dette område, fordi den er bange for at lægge sig ud med kultureliten, men når alle andre skal holde for, skal kulturen selvfølgelig også, siger Alex Ahrendtsen.