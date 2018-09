Christian Stadil har en gave med til Obama

Præsident: Christian Stadil var mødt tidligt op foran Syddansk Universitet, og med sig i hånden havde han en let genkendelig rød trøje. Nemlig en landsholdstrøje. Det var en gave til Barack Obama.

- Jeg tror ikke, at jeg får lov til at give den til ham, men hellere have den med, hvis muligheden nu opstår. Måske kan jeg ligge den et sted, og så kan en anden give ham den, sagde Christian Stadil.

Selvom erhvervsmanden selv tilkendegav, at det godt kunne ligne et Hummel-stunt, så var der også en anden grund til at valget af gave faldt på netop den røde trøje:

- Der er jo ikke noget så dansk, som en landsholdstrøje, sagde han.