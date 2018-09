Cepos: Bekymrende at Venstre praler med forbrugsvækst

Cheføkonomen i tænketanken Cepos frygter, at der går overbudspolitik i valgkampen på velfærdsområdet.

Venstre forsøger med en stor annoncekampagne, der begyndte onsdag, at forklare, at partiet prioriterer velfærd højt.

Det sker med henvisning til, at man nu bruger 75 milliarder kroner mere på velfærd end i 2001, hvor Anders Fogh Rasmussen kom til magten.

Men det er en helt forkert argumentation at bruge, mener Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom for den liberale tænketank Cepos.

- Det er bekymrende, når Venstre praler med at have øget det offentlige forbrug.

- Der bliver sat lighedstegn mellem højere offentligt forbrug og bedre service, og det ligger meget langt fra partiets tidligere udmeldinger om nulvækst i det offentlige.

- Og selv om man tirsdag har præsenteret en afbureaukratiseringsreform, der skal sænke de offentlige udgifter med fire milliarder, så bliver effektiviseringer slet ikke nævnt i kampagnen, siger cheføkonomen.

Han mener, at kampagnen kan give danskerne en forventning om, at de offentlige udgifter kan øges de kommende år.

- Vi kan ende med en valgkamp som den, vi så i 2005, hvor Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft konkurrerede om, hvem der ville bruge mest på velfærd.

- Det medvirkede til, at det offentlige forbrug steg kraftigt i de efterfølgende år, og man kan frygte, at det vil ske igen, siger Mads Lundby Hansen.

Han mener til gengæld heller ikke, at Socialdemokratiet har ret, når partiet fremstiller den offentlige sektor som udsultet.

Måler man de offentlige udgifter som andel af det strukturelle bnp, så ligger Danmark nummer to blandt OECD-landene, og vi ligger fortsat over gennemsnittet for perioden fra 1990 og frem til 2007.