Casper Christensen: Jeg er blevet knap så hovedkulds liderlig

Casper Christensen og Frank Hvam er tilbage i lidt mere modne udgaver i "Klovn" og i virkeligheden. Men kan de overhovedet bryde ud af de klovneroller, de gav sig selv tilbage i 2005?

Interview: Det er otte år siden, Casper Christensen og Frank Hvam sidst stod bag en sæson af comedy-serien "Klovn". Det var dengang, der var hvid jul, og Casper spiste kød. Masser af det. Nu er han veganer, fylder 50 om en uge og står her - i Kødbyen på Vesterbro - og insisterer på, at der skal havremælk i hans kaffe. Eller soyamælk. Frank Hvam er her også, det er første arbejdsdag efter ferien, og begge herrer har tillagt sig feriefuldskæg med grålige nuancer. Vi skal snakke om "Klovn". For eksempel om, hvordan det er at spille sig selv med et tvist, der gør, at man bliver overfuset af midaldrende damer fra Charlottenlund. - Klovn er fiktion, siger Casper Christensen flere gange under interviewet. Alligevel er det ikke sikkert, det vil stå tindrende klart, hvor fiktionens Casper Christensen og Frank Hvam slutter, og hvor virkelighedens Casper og Frank begynder, når du har læst interviewet. Det, der står klart, er, at Frank og Casper har lavet to "Klovn"-biograffilm, at de nu er tilbage som serie, og at der er sket lidt med figurerne på de otte år siden sidst.

Foto: Per Arnesen Frank Hvam og Casper Christensen er tilbage i Klovn-formaet i ny tv-serie efter den knap så succesfulde elbil-film "Dan Dream". Foto: Per Arnesen/TV 2

Knapt så liderlige - Casper er blevet en lille smule mildere og ældre. Han er ikke helt så hovedkulds liderlig, at han glemmer alt omkring sig, og det gør ham lidt mere voksen. Han er stadigvæk en skiderik, der er dominerende og tror, han har styr på det hele. I den nye serie er det også lidt mere sådan, at Casper og Frank er på samme hold. Gøg og Gokke, kalder vi det, siger Casper Christensen. - Ja, de går ned med skibet sammen, supplerer Frank Hvam og fortæller om fiktive Franks udvikling: - Frank er blevet ældre og har fået de her to børn. Han bliver ikke så let hevet med på de vanvittige kvindeeventyr af Casper. Han begynder også at bekymre sig lidt mere om sin status og sin betydning i fællesskaber. Den vigtige mand på vejen. Mænd i vores alder ønsker jo at spille en rolle. Det er her, nogen bliver formand for antenneforeningen eller overvejer at gå ind i politik, siger Frank Hvam. Kedeligt? Næppe. Hvis man kigger ned i kassen af klodser, som den nye serie er bygget, kan man blandt andet finde Hitlers telefon, en pinlighed med teenagerdatterens menstruationsblod og Erik Clausen på hospice. Han er bare en af kendte, der spiller sig selv i en tvistet udgave. Hvordan spørger man lige Erik Clausen, om han kunne tænke sig at spille sig selv, der er ved at dø og kommer på hospice? - Præcis sådan der. Kunne du tænke dig at spille dig selv, der er ved at dø? Ja tak, siger Casper Christensen: - Folk er som regel glade for at være med, siger Frank Hvam om de kendte, der medvirker som sig selv i tvistede udgaver.

Foto: Per Arnesen Casper Christensen har fået en ny glamouriøs kone i Aqua-Lene i den nye sæson af "Klovn". Foto: Per Arnesen/TV 2

Glamping ideen Men hvor kommer ideerne fra? Har Casper og Frank en kasse, som de smider i, hver gang de støder på en "Klovn"-egnet pinlighed? - Ja vi har jo vores lister og notesbøger. Jeg skrev da lige noget ned i går. Hvad var det nu, det var, siger Frank Hvam og leder på sin mobil. - Nåh ja her er det. Glamping, siger han og forklarer: - Det er en sammentrækning af glam og camping. Det er luxuscamping, hvor man i stedet for et usselt kuppeltelt lejer sig ind i et telt, som er stillet op i forvejen. Et gigantisk et. Sådan halvt beduintelt og halvt tipi, hvor der er gulve, dobbeltseng og det hele. Det er for dem, der har lidt svært ved at få deres koner med ud i naturen. Ville det ikke være noget for Casper at tage Frank med på glamping, spøger Frank. - Jaah, jooh. Men det er jo ikke rigtig fint nok til Casper, tøver Casper, men fortsætter: - På den anden side, så er glamping måske det eneste sted, hvor Casper kan møde de unge piger, der... som fryser måske. Og som sætter pris på at få et varmt bad. Det ville være sådan noget lignende. - Det kunne også være en forretings-idé, som du har skudt penge i. Glamping, foreslår Frank. - Jaah måske. Det skal udvikles, men det kan noget, siger Casper.

Foto: Per Arnesen Der er mindre glimmer over Franks parforhold med Mia. Til gengæld er de blevet forældre og har en teenagedatter i den nye sæson af "Klovn". Foto: Per Arnesen/TV 2

Ny kone - nye jokes Om det ender med "Klovn" på glamping er ikke til at vide. Men Casper og Frank kender fiktive Frank og Casper så godt, at de ikke er i tvivl om, hvad de vil være med til: - Vi kan godt sidde med en idé, som er skidesjov og som vi godt kan lide, men hvor vi bare må sige: Det kan vi ikke få de her to figurer til. Det gør de altså bare ikke. Vi har alle de her karakterer, vi kender, og som vi kan pille ned fra hylderne og tage med i vores leg, når vi sidder og skriver. Vi ved, hvordan revisor-Kurt er, så hvis den ene siger: Kunne det ikke være sjovt, hvis revisor-Kurt gjorde sådan og sådan, så ved vi lige præcis hvilken vej, vi skal gå, siger Casper. - Faren er, hvis figurerne fastfryser. Så er det rart, at vi kan give Frank nogle børn, Kasper får sig en ny kone og vi er blevet ældre. Så kan man skubbe lidt til mekanismerne, så vi kan lave nogle nye jokes, siger han.

Kom an, unge Frank og Casper er selv fra den første generation af danske standuppere, der gjorde grin med Linie 3, Finn Nørbygaard og den etablerede comedy-scene. Spørgsmålet er, om man kan blive ved med at være de frække, når Frank er 47 og Casper 50? Hvornår hører man til på TV Charlie ? - Det ved vi ikke. Det er der nogle andre, der må fortælle os. Vi laver bare vores ting, og så må folk lægge det, hvor de har lyst til, siger Frank Hvam. - Standup var jo et oprør mod noget, der var engang, og jeg har da været en af dem, som har slået til højre og venstre, da jeg startede. Det er jo en måde at få sig selv igennem på. Da var det på sin plads, siger Casper Christensen. Men I bliver vel også de gamle på et tidspunkt? - Jeg glæder mig til, der kommer nogen og siger: Hold kæft det i laver...I er nogle gamle idioter. Prøv nu at se det her. Jeg synes bare ikke, jeg har set det. Det er vel de der youtubere, der kommer tættest på med noget, hvor ekstremt mange helt unge elsker nogen, der fortæller, hvad de laver, siger Casper Christensen. - Det kan nok ikke undgåes, at vi langsomt bliver mere og mere irrelevante, siger Frank Hvam. -Det er vi allerede. Jeg kan mærke, at den generelle interesse for mig som mediepersonlighed er stærkt smuldrende. Jeg får færre og færre henvendelser om fuldstændigt ligegyldige ting, og det har jeg det rigtig godt med. Det er mere interessant at høre om Fie Laursens ferie til Ungarn. Der er jo nye, der overtager, for der skal jo skrives et eller andet, siger Casper. - Alle unge komikere er velkomne til at gøre grin med os, siger Frank Hvam og tilføjer: - Hvis de tør. I bund og grund tror han bare ikke, at alder er afgørende for, hvor sjov og dygtig en håndværker, man er. - Vi har altid været fan af Niels Hausgaard, der er ældre, og vi kan da også godt se, at Den Korte Radioavis er fuldstændig fantastisk, selv om det er nogle yngre kræfter, siger Frank Hvam.

Dan-Dream eller mareridt Det sidste, Casper og Frank har lavet sammen, er spillefilmen "Dan Dream", som er inspireret af den forliste danske elbilsdrøm Hope Whisper fra 1980'erne. "Dan Dream" blev ikke nogen succes. Er det derfor, Casper og Frank er krøbet til bage i Klovns trygge hule? - Nej. Det er da rigtigt, at den ikke solgte ret mange billetter, men vi havde en fest med at lave den, og vi kommer til at lave sådan noget igen, siger Frank Hvam. - Uden tvivl, siger Casper. - Vi bliver nødt til at lave noget andet end Klovn ind imellem. Det er da ærgeligt, at vi har arbejdet gratis et helt år. Det er det, det handler om. Men vi har lavet et system og en økonomi, hvor vi kan tage de her chancer, uden det hele ramler, siger han. - Vi har faktisk lige modtaget et lille beløb for "Dan Dream". 65.000 til deling for et års arbejde, siger Frank Hvam. Men hvis I ikke synes, det er sjovt at arbejde gratis, er der så noget, I har lært og vil gøre anderledes? - Vi fortryder ikke "Dan Dream". Men hvis vi kigger på det nu, så er der nogen ting rent håndværksmæssigt, vi nok kunne angribe anderledes, siger Casper Christensen og kommer ind på de roller de to filmfolk har i den skabende proces: - Hvis den ene vil lave noget, der er realistisk, og den anden vil lave noget, der er totalt hat og briller, så kan det være bedre, at vælge den ene retning i stedet for at forsøge at lægge sig midt imellem, siger han. Hvem af jer var den sjove, og hvem er til realismen? - Jeg er altid den sjove. Jeg presser i den gakkede retning, og Frank kan rigtig godt lide virkeligheden og når følelserne rammer, siger Casper.