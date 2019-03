Byrådspolitiker bruger cannabisolie: Det er en jungle at finde rundt i

Liselotte Hillestrøm tager cannabisolie for sine ledsmerter. Olien hjælper på smerterne og gør, at hun kan gå ture og cykle. Men samtidigt har hun haft betænkeligheder ved det, fordi markedet for olien er ureguleret. Foto: Michael Svenningsen

Liselotte Hillestrøm, der sidder i byrådet i Hedensted Kommune, tager cannabisolie for at mindske ledsmerter. Produkterne, hun køber på nettet, kan være ulovlige. De er ikke godkendt som lægemidler, og det er ikke tilladt at markedsføre dem som kosttilskud. Markedet og reglerne er en jungle at finde rundt i, siger hun. Hun opfordrer myndighederne til at få testet og godkendt flere produkter.

Hornsyld: For Liselotte Hillestrøm har kosttilskud altid været en naturlig del af hverdagen. Den 56-årige kvinde fra Hornsyld, der er kørende sælger og sidder i byrådet for Socialdemokratiet i Hedensted Kommune, har i mange år haft aloe vera og omega3-olie som en fast del af kostplanen. I november sidste år føjede hun endnu et tilskud til sin daglige kost: to skefulde cannabisolie. - Jeg har gigt i mine knæ og fingre og har haft det i mange år, og jeg havde hørt meget om, hvor meget andre havde gavn af cannabisolie. Og det virkede også for mig. Først forsvandt smerterne i knæet og siden i fingrene. Jeg sover også bedre, forklarer Liselotte Hillestrøm og viser produkterne, hun har købt, frem.

Foto: Michael Svenningsen Cannabisolie fås som olier, cremer eller vapor og sælges fra udenlandske hjemmesider ind i Danmark. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at mange af CBD-olierne med stor sandsynglighed er ulovlige lægemidler. Foto: Michael Svenningsen

Ikke godkendt af danske myndigheder - Det smager lidt af kokosolie, fordi cannabisolien er blandet op i kokosolie, så man skal helst spise det sammen med noget mad, mener Liselotte Hillestrøm. Men selv om effekten af cannabisolien ifølge hende har været overraskende god, har hun samtidig haft sine overvejelser, inden hun købte den første olie på nettet. De danske myndigheder har nemlig ikke testet eller godkendt cannabisolier. Derfor må man prøve sig frem, både hvad angår produkter og dosis, og man er ikke garanteret, at kosttilskuddene indeholder det, producenten lover. - Det ærgrer mig, at man som forbruger render ind i sådan en jungle, og at forbrugeren selv skal finde ud af, hvad der er godt og skidt, siger hun. Særlig på et punkt var Liselotte Hillestrøm opmærksom. - Det var vigtigt for mig at finde et produkt uden THC (det stof, som har en euforiserende virkning, red.) i, for jeg vil ikke risikere at miste mit kørekort. Bliver man taget med THC i blodet, kan det koste kørekortet, fortæller Liselotte Hillestrøm. Søger man på cannabisolie på nettet, kommer der et væld af både danske og udenlandske sider frem. De reklamerer med alle mulige former for cannabisolier, både med og uden THC. Ud over THC findes der en række andre stoffer i hampplanten, blandt andet cannabis, som siges at have en gavnlig effekt.

Foto: Michael Svenningsen Liselotte Hillestrøm har fået mere energi og sover bedre, efter hun er begyndt at tage cannabisolie. Men hun synes, det har været en jungle at finde rundt i de mange produkter og regler. Foto: Michael Svenningsen

Har undersøgt produktionen Liselotte Hillestrøm fandt et canadisk ejet firma. Det dyrker hampen i Sydeuropa og får olien fremstillet i Polen, hvorfra også olien sælges til blandt andet Danmark via nettet - som en madolie. Firmaet udsteder et certifikat, der garanterer, at der ikke er THC i deres olie, og det gør, at Liselotte Hillestrøm tør tage olien. - Jeg har undersøgt deres produktion, så meget jeg kunne, og de garanterer, at deres produkt ikke indeholder THC, slår Liselotte Hillestrøm fast. Ifølge Lægemiddelstyrelsen hører mange cannabisolie-produkter, man kan købe på nettet, sandsynligvis hjemme i kategorien ulovlige lægemidler på grund af mængden af aktive stoffer, men Liselotte Hillestrøm holder fast i, at det, hun tager, er et kosttilskud på linje med eksempelvis aloe vera. - Jeg tager det helt roligt, at Lægemiddelstyrelsen siger, at cannabisolier er ulovlige. Det danske toldvæsen er informeret om, at det bliver indført i Danmark, og pakkerne kommer gennem tolden. Hvis de var ulovlige ville de ikke gå igennem, siger Liselotte Hillestrøm.

Er blevet ambassadør Hun er blevet så begejstret for produkterne, at hun er blevet sponsoreret ambassadør og gerne taler om sine erfaringer med cannabisolieolie og henviser folk til firmaets hjemmeside for at få mere viden. Men også på det punkt er hun klar over, at hun bevæger sig i et vanskeligt felt. - Jeg må ikke lovprise produkterne eller sige, hvor man må købe dem, men jeg må godt fortælle om olien og henvise til hjemmesider, hvor man kan få mere viden, forklarer Liselotte Hillestrøm. Til gengæld er hun ikke klar over, at man skal have en EU-godkendelse for at markedsføre cannabisolie i Danmark. - Alle de her regler bestyrker mig i, at man har det utrolig svært som forbruger. Man kan vælge helt at lade være, men hvis man gerne vil prøve noget andet, som naturen leverer, så er man overladt til sig selv, siger Liselotte Hillestrøm, der vil undersøge markedsføringsreglerne, men stadigvæk vil fortsætte med at spise olien. Tager hun sin politiske kasket på, mener hun, det er urimeligt, at der er så meget usikkerhed på området. Hun opfordrer derfor til, at myndighederne tester og godkender flere cannabisprodukter Danmark.