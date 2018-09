Et bredt flertal i Aarhus Byråd indgik natten til fredag et forlig om næste års budget. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Ifølge borgmester Jacob Bundsgaard (S) har fokus især været på at begrænse nødvendige besparelser.

- Jeg glæder mig rigtig meget over, at et bredt flertal i byrådet i fællesskab har taget opgaven på sig og fundet en ansvarlig løsning på vores budgetsituation.

- Det er især glædeligt, at vi har fået fjernet en lang række af de mest problematiske spareforslag og samtidig styrket indsatsen over for især udsatte grupper som hjemløse, psykisk syge og børn med handicap, siger han i en pressemeddelelse.

Kommunen skal spare for at lappe et hul i budgettet. Det skyldes, at byrådet sidste år vedtog et budget, der baserede sig på en forventning om, at kommunen ville vinde ved en ventet udligningsreform.

Kommunen budgetterede således med en merindtægt på 200 millioner kroner ved forventningen om afskaffelse af et såkaldt beskæftigelsestilskud.

Men det blev bare ikke til noget, fordi det ikke lykkedes at komme igennem med en ændring af udligningssystemet.

Ifølge forligsteksten kan en del af besparelserne på borgernær velfærd aflyses. Det er lykkedes at finde muligheder for at effektivisere og skære ned på administration andre steder. Derudover vil kommunen spare penge ved at få flere ledige i arbejde.

Målet er, at 1500 personer skal flyttes fra kommunal forsørgelse til selvforsørgelse om året.

- Ud over de menneskelige gevinster nedbringer det udgifterne til overførselsindkomster. Det medvirker dermed til at reducere behovet for at spare på borgernær service. Men det kan ikke fuldt ud løse opgaven med at bringe budgettet i balance, lyder det.

Ifølge Aarhus Stiftstidende var der lagt op til besparelser for 241 millioner kroner. Men det er endt med besparelser på 125,2 millioner kroner ud af det samlede driftsbudget på 20 milliarder.

Forliget er vedtaget af 28 ud af 31 medlemmer af byrådet. Kun Liberal Alliance og Enhedslisten står udenfor. Forliget skal officielt vedtages ved andenbehandlingen 11. oktober.