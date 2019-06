Byråd bakker op om at ændre bynavn fra Hov til Hou

En enig kommunalbestyrelse i Odder Kommune har besluttet at forsøge at ændre den officielle stavemåde for den lille by Hov.

De lokale politikere mener, at byen i stedet skal hedde Hou. Det skriver DR.

Også størstedelen af byens borgere ønsker stavemåden ændret, viste en afstemning, som blev afholdt i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet 26. maj.

844 borgere satte kryds ved "Hou", mens 49 satte kryds ved "Hov". Omkring 1500 vælgere havde mulighed for at deltage i afstemningen, der foregik på Hou Skole.

Det er anden gang, kommunen forsøger at få ændret navnet på byen. Men Kulturministeriets Stednavneudvalg afslog i 1974 den første anmodning.

Borgmester Uffe Jensen (V) glæder sig over byrådets afgørelse, som bakker enstemmigt op om borgernes ønske om en navneændring.

Han vurderer, at chancen for at få lov til at ændre navnet er bedre denne gang, end det var i 1974. Særligt fordi borgerne har haft mulighed for at give deres mening til kende.

- Dengang var der ikke lige så tydelige tilkendegivelser, som der er nu. Så jeg forventer da, at vi står noget bedre, end vi gjorde dengang, og jeg håber, at Hov-borgerne og vi i Odder Kommune får ønsket opfyldt, siger Uffe Jensen.

Ifølge borgmesteren vil navneskiftet koste mellem 33.000 og 37.000 kroner. Pengene skal blandt andet bruges til at skifte by- og vejskilte ud.

Kulturministeriets Stednavneudvalg forventes at tage stilling til navneskiftet til september.

Hvis byen får lov til at skifte navn, vil det ikke være den ikke være den eneste i Danmark med lige præcis det navn. Der ligger nemlig allerede en lille by, der hedder Hou ved Limfjorden, som hører til Aalborg Kommune.