Bye bye BroBizz: Nu bliver det lettere at betale for turen på broen

Sund & Bælt er i fuld gang med at gøre Storebæltsbroen mere digital. Derfor vil du fremover kunne betale for at køre over broen blot ved at lade et kamera aflæse din nummerplade.

Den nye betalingsløsning fungerer på den måde, at man, inden man vil krydse Storebælt, skal tilmelde sin nummerplade som betalingsmiddel.

Når man nærmer sig betalingsanlægget på broen, er der særskilte baner til PayByPlate-kunder, hvor kameraer automatisk genkender nummerpladerne, bommen løftes, og pengene trækkes automatisk på det tilknyttede betalingskort.

Med den nye PayByPlate-løsning skal bilister derfor ikke længere investere i en BroBizz, der krævede indbetaling af et depositum på 200 kroner, før man fik sin BroBizz og med den mulighed for at få den nedsatte brotakst.

Med nummerpladegenkendelsen er det nu gratis at registrere sig, så man som bilist kan få den nedsatte brotakst. Derfor håber Jens Kjær Nielsen, at de kan få nogle af de bilister, der i dag betaler med dankort, til at tilmelde sig den nye løsning.

- Fordelen ved PayByPlate er, at det er en betalingsform, som giver mulighed for, at man både får sin rabat, og så er den fuldautomatisk. Det vil sige, at man kommer dobbelt så hurtigt igennem med PayByPlate, som man gør, hvis man skal betale med kort, siger Jens Kjær Nielsen.

Derved kommer trafikken til at glide hurtigere gennem betalingsanlægget.

Den nye løsning kommer ifølge chefen for betalingsanlægget ikke til at erstatte BroBizzen, men kommer til at fungere som et supplement til BroBizzen, der fortsat er den hurtigste måde at komme igennem betalingsanlægget på.

- Det er til dem, der ikke vil have en BroBizz, men som gerne vil have en lavere takst og rabatter, siger Jens Kjær Nielsen.

Sund & Bælt forventer, at mindst ti procent af de rejsende kommer til at vælge den nye nummerpladeløsning.