Bupl sigter mod markant flere pædagoger i daginstitutioner

57 procent er ikke nok. Mindst 80 procent af de voksne i daginstitutioner skal have en pædagoguddannelse i bagagen.

Det mener formanden for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforening (Bupl), Elisa Rimpler.

- Vi synes, det er en stor mangel, at politikerne ikke har fokus på at have en høj faglig kvalitet i daginstitutionerne.

- Det gør en kæmpe forskel for børn i deres daglige trivsel, at de er sammen med pædagoger, som har en faglig ballast, siger Elisa Rimpler.

Ifølge tal, som Bupl har trukket fra Danmarks Statistik, har en gennemsnitskommune i Danmark en pædagogandel på 57 procent.

Andelen af uddannede pædagoger varierer meget fra kommune til kommune. I Billund Kommune er 72 procent af de voksne uddannede pædagoger, mens det i Samsø Kommune blot er 41 procent.

- Pædagoger er eksperter i sociale relationer, har blik for børnefællesskabet og kan understøtte barnets udvikling. Det er vigtigt, når vi ved, hvor mange timer børnene er i daginstitutionerne hver dag.

Mens Bupl håber på 80 procent i daginstitutionerne, mener Kommunernes Landsforening (KL) ikke, at et mål om 75 procent uddannede pædagoger i gennemsnit er realistisk.

Jens Ive (V), næstformand i børne- og undervisningsudvalget i KL, siger til Politiken, at der ikke er "ressourcer eller pædagoger til det", som landet ligger i dag.

- Vi skal lytte til de danske professionshøjskoler, der siger, at der skal skrues op for at uddanne flere pædagoger nogle steder, siger Elisa Rimpler.

- Men det er for slapt at sige, at fordi man ikke kan nå det eller har ressourcer til det, vil man ikke have det mål.

- I KL bør man vide så meget om fagligheden, at man siger: "Selvfølgelig skal vi have nogle mål for at sikre, at der kommer et ambitiøst landsdækkende mål", lyder det fra Bupls formand.

Spørger man børnenes forældre, må vigtigheden af uddannede pædagoger i daginstitutioner ikke undervurderes.

Det understreger Louise Gjervig Lehn, der er formand for Forældrenes Landsforening (Fola).

- Vi betragter ikke bare dagtilbud som et pasningstilbud i dag, siger Louise Gjervig Lehn.

- Det skal være et kvalificeret sted, hvor vores børn har mulighed for at ruste sig til fremtiden. De skal stimuleres korrekt, trives og opbygge nødvendige evner i forhold til at klare sig og komme videre.