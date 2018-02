Bryllupskommune frygter at miste brudepar til København

Det er helt på sin plads, når regeringen vil gøre det ulovligt at indgå såkaldte proformaægteskaber.

Men det er misforstået, når regeringen også vil etablere en central, specialiseret enhed, der skal foretage en screening af samtlige par, hvis ikke begge parter enten er danske statsborgere eller har ret til permanent ophold i Danmark.

Det mener Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V), efter at børne- og socialminister Mai Mercado (K) i Berlingske udtaler, at der skal sættes en stopper for proformaægteskaber.

Tønder er en af de kommuner, som tjener gode penge ved vielser af rent udenlandske par. Der er årligt cirka 2000 af den slags i kommunen.

- Det ender med, at brudepar, som kommer for at gifte sig i for eksempel Tønder eller Ærø, fremover gifter sig i København.

- Jeg ser en sådan enhed som en centralisering og en mærkelig mistænkeliggørelse af kommunerne. Vi kan sagtens løse opgaven selv, siger Henrik Frandsen (V).

Målet med regeringens indgreb er at forhindre, at kriminelle netværk bruger bryllupper i Danmark som en bagdør til Europa.

Børne- og Socialministeriet oplyser, at man ikke ved, hvor mange ægteskaber af den slags, der indgås i Danmark.

Oplysninger viser, at der på landsplan i 2016 blev indgået cirka 13.000 ægteskaber mellem par, hvor ingen af parterne bor i Danmark.

I 2016 blev der indgået i alt cirka 44.000 ægteskaber, oplyser ministeriet.

Mere end 60 procent af de ægteskaber, som blev indgået mellem personer, der ikke havde bopæl i Danmark, blev indgået i fire kommuner: Ærø, Langeland, Tønder og København.

- Det store for os i Tønder Kommune er at få alle de mennesker hertil. Det er en form for bryllupsturisme, og den vil vi ikke miste, siger Henrik Frandsen.

- Jeg er imod proformaægteskaber. Men det er ikke det, der foregår i Tønder.

- Når folk kommer til os for at blive gift, er det kvinder i fantastisk flotte kjoler. Ingen kommer med armen vredet om eller noget i den retning.

- Vi kan se, at det er folk, som virkelig har gjort noget ved det, siger Henrik Frandsen.

Ifølge Berlingske skal den nye centraliserede screening ske ved at lade et nyt kontor foretage en vurdering af de dokumenter, der er påkrævet for at få udstedt den nødvendige attest for at blive viet. Den nye enhed placeres i første omgang under Statsforvaltningen.

Men den opgave kan kommunerne selv håndtere, mener Henrik Frandsen. I Tønder er der fem giftefogeder, som i borgmesterens øjne klarer den opgave godt.

Samme melding kommer fra Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S).

- Hvis vi fik bedre redskaber, kunne vi blive endnu bedre på dette område. Der findes maskiner og skanningsinstrumenter, som politiet bruger.

- Får vi dem, kan vi bedre fange personer, som for eksempel kommer med falske papirer, siger han.