Brexit-udskydelse forlænger danske omstillingssmerter

Den udskydelse af Storbritanniens exit fra EU, som blev aftalt natten til torsdag, forlænger de forberedelser, som danske virksomheder har gjort sig i tilfælde af det værste scenarie: At Storbritannien forlod unionen uden en aftale.

I nogle brancher har det været i form af at opbygge et lager af varer i Storbritannien, forklarer Anders Ladefoged, der er Europapolitisk chef for Dansk Industri.

Det betyder, at virksomhederne har varer at sælge, selv hvis forsyninger forsinkes af en toldkontrol med de store mængder varer, der handles mellem Storbritannien og EU-landene. Den toldkontrol eksisterer ikke i dag.

- Man kan blive nødt til at tage højde for, hvad der kan ske i den situation. Det kan være forsinkelser i forbindelse med toldkontrol. Derfor vil man producere til et lager i Storbritannien, siger han.

Eksempelvis har Novo Nordisk investeret i ekstra kølelagerfaciliteter til den medicin, selskabet sælger i Storbritannien. På den måde er selskabet ikke afhængig af forsyninger, der muligvis bliver forsinket.

Anders Ladefoged understreger dog, at alene håbet om at undgå, at Storbritannien forlader EU uden en aftale, har værdi for de danske virksomheder, hvor handel med Storbritannien bidrager til forretningen.

De samme tanker gør man sig hos Landbrug & Fødevarer. Her er det særlig de mindre medlemmer uden et større kontor til at håndtere juraen og nye toldforhold, der sidder på kanten af stolen.

Derfor har direktør Flemming Nør-Pedersen det lidt blandet med udskydelsen. Blandt andet fordi forberedelserne frem mod et brexit uden en aftale betyder ansættelser, der nu har vist sig for tidlige.

- Det har været en overvejelse hos os og hos myndighederne: Skal man ud at ansætte toldere? Skal man ansætte dyrelæger? Skal man ansætte folk, der kan håndtere certifikater? Det koster jo. For det har vi gjort, siger han.

- Det er rigtig ærgerligt. Men det er bedre end alternativet: At de var dumpet ud i morgen(fredag, red.) uden en aftale.