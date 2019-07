Bredt politisk flertal vil tage lattergassen fra unge

Et flertal over den politiske midte melder sig klar til at indføre regulering for salg af lattergaspatroner.

I jagten på en hurtig og billig rus suger især unge lattergas, men det skal være slut.

Der tegner sig et bredt politisk flertal for at sætte en række begrænsninger på, hvem der kan købe lattergaspatroner, og hvor de kan købes.

Både Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Venstre, DF og De Konservative er villige til at regulere salget.

- Det er dybt, dybt bekymrende, at så mange unge tilsyneladende leger kispus med livet og eksperimenterer med lattergas. Det skal vi have sat en stopper for, siger Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann.

Allerede i foråret var regulering af lattergaspatroner på dagsordenen, og et lovforslag skulle tredjebehandles i maj. Da der i begyndelsen af maj blev udskrevet folketingsvalg, gik forslaget dog i sig selv igen.

I onsdagens udgave af Politiken advarer en overlæge Asmus Bisgaard, der arbejder ved Regions Hovedstadens akuttelefon, om, at flere unge ringer ind om lattergaspatroner.

Mens der i 2017 og 2018 kom henholdsvis 11 og 29 henvendelser om problemer ved brug af patronerne, er det i 2019 nået op på 22 henvendelser, fortæller overlægen.

Og det er farligt. Lattergaspatronerne er uden ilt, og når man suger patronerne for at få den 20-40 sekunders rus, risikerer man at få iltmangel og dø.

Der er en række reguleringshåndtag, som partierne ønsker at dreje på.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, ønsker både at indføre en aldersgrænse, minimumskøb af patroner samt færre steder at købe dem.

- Der skal ikke være salg af enkelte gaspatroner. Det skal være større indkøb, fordi så sikrer vi, at restauranter ikke har problemer med det.

- Vi skal stoppe det ulovlige salg af patroner over nettet, vi skal sikre, at man kun kan købe det en gros og kun enkelte steder, og så skal der være større kontrol med det, siger hun.

Hun bakkes op af De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen.

- Jeg synes personligt, at vi skal have en drøftelse af, om ikke vi kan regulere det, så børn og unge skånes for at komme ud i et misbrug af lattergas.

Emnet har endnu ikke været debatteret i partiets folketingsgruppe, og han udtaler sig således på egne vegne.

Sundhedsordfører Jane Heitmann (V) mener, at kampen mod den farlige rus skal ske gennem en begrænsning på køb af patroner.

- Det mest logiske vil være at sige, at man maksimalt kan købe x-antal patroner. Der er trods alt grænser for, hvor meget flødeskum man skal bruge til lagkage, siger hun.

Ifølge overlæge på Bispebjerg Hospital Dorte Palmqvist, der er tilknyttet Giftlinjen, er der eksempler på unge, som tager op mod 1000 patroner om ugen.

Venstre ønsker ikke en aldersgrænse for køb af patronerne. Jane Heitmann mener, at en aldersgrænse på eksempelvis 18 år vil give illusionen af, at patronerne ikke er farlige, hvis man er fyldt 18.