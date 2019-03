Bred gruppe af medier går sammen om radiobud

Jysk Fynske Medier vil stå i spidsen for en gruppe af mediers bud på den radiokanal, som Radio24syv i dag sender på.

Det skriver Mediawatch.

Det drejer sig om syv mediehuse, der går sammen om at byde på retten til at sende radio på kanalen med det formelle navn FM4:

Jysk Fynske Medier, Herning Folkeblad, Skive Folkeblad, Sjællandske Medier, Lollands-Falsters Folketidende, Flensborg Avis og Radio ABC i Randers.

Ydermere bakker Jyllands-Posten og Der Nordschleswiger op om ansøgningen fra de regionale medier.

I spidsen for projektet står Jysk Fynske Medier, der mener at kunne levere på politikernes ønske om en mere regionalt forankret radio.

- Vi synes, at de udmeldinger fra politisk hold om, at den (radioen, red.) skal placeres og indholdsmæssigt i højere grad afspejle det lokale er yderst interessant og relevant for os, siger Bjarne Munck, viceadministrerende direktør i Jysk Fynske Medier, til Ritzau.

Helt centralt for særligt Dansk Folkeparti i udformningen af udbudsmateriale for FM4-kanalen har været den geografiske placering af radioens hovedredaktion.

Hvor en radiostation drevet af de regionale medier skal forankres, har de dog ikke gjort sig klart endnu, fortæller Bjarne Munck.

- Vi har ikke gjort det endeligt op, men Aarhus, Herning og Odense er jo oplagt for os til at sende en del af vores udsendelser fra. Men hvor hovedkontoret præcis skal ligge, har vi ikke fastlagt endnu.

Selv om medierne, ikke overraskende, selv mener at kunne levere en god radio, så er der respekt for det produkt, der i dag bliver leveret fra København og Radio24syv.

- Først og fremmest har vi meget stor respekt for det, der laves på Radio24syv. Men vi tror, at vi kan gøre det mere lokalt og dermed gøre det relevant for en større målgruppe, der ikke har det nuværende formats interesse.

- Men der er ingen tvivl om, at der er nogle dygtige kræfter på Radio24syv, og dem vil vi i givet fald også overveje, hvordan de i givet fald vil kunne køre videre, siger Bjarne Munck.